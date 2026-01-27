Dobrovodský diskutoval s Tarabom o environmentálnych záťažiach: Ocenil pokrok a konštruktívnu diskusiu

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba rokoval s verejným ochrancom práv o zisteniach z prieskumu environmentálnych záťaží. Róbert Dobrovodský ocenil pokrok, ktorý rezort na Slovensku vykonal a poďakoval za otvorenú a konštruktívnu diskusiu.
V utorok (26. 1.) sa verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský stretol s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Podľa dostupných informácií hovorili o zisteniach z Dobrovodského doplňujúceho prieskumu stavu environmentálnych záťaží na Slovensku. Hlavnou témou bola najmä potreba riešenia tých najkritickejších lokalít, ktoré už desaťročia ohrozujú životné prostredie, zdravie aj život obyvateľov.
"Ocenil som pokrok, ktorý rezort vykonal v oblasti odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku, čo prirodzenie vedie k pozitívnemu dopadu na zdravie ľudí," informuje Dobrovodský. Na druhej strane riešili aj pretrvávajúce problémy, ktoré treba vyriešiť. Apeluje na zlepšenie komunikácie medzi úradmi, lepšiu komunikáciu s verejnosťou a zvýšenie personálnych kapacít. "Bez systémových zmien, jasných pravidiel a dostatočných ľudských zdrojov nemožno očakávať reálny posun v odstraňovaní týchto dlhodobo prehliadaných problémov," uvádza Dobrovodský.
"Ministrovi životného prostredia ďakujem za otvorenú a konštruktívnu diskusiu. Ako verejný ochranca práv v najbližších týždňoch zverejním celý prieskum environmentálnych záťaží na Slovensku aktualizovaný o vyjadrenie rezortu spolu s konkrétnymi odporúčaniami, ktorých cieľom je účinnejšia ochrana zdravia, životného prostredia a ústavných práv obyvateľov Slovenskej republiky," konštatuje na záver.