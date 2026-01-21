Streda21. január 2026, meniny má Vincent, zajtra Zora, Zoran, Auróra

Slovenský raj a Pieniny dostanú takmer dva milióny eur: Taraba chce parky otvoriť rozvoju a ľuďom

Tomáš Taraba
Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR posiela do Národného parku Slovenský raj a Pieninského národného parku 1,86 milióna eur, vďaka ktorým národné parky získajú dôležitú dokumentáciu pre svoj zmysluplný rozvoj.

Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu tieto financie umožnia správam národných parkov pripraviť programy starostlivosti v spolupráci s kľúčovými aktérmi v regióne, predovšetkým s obhospodarovateľmi lesov, miestnymi hospodáriacimi subjektami či samosprávami, a zmysluplne tak využívať projekty financované z rôznych finančných mechanizmov na skutočný rozvoj a ochranu prírodného bohatstva a rovnako podporia súžitie miestneho obyvateľstva s prírodou, kde bude možné slušne žiť, pracovať a zveľaďovať svoj majetok, ktorý bol ľudskou rukou udržiavaný predchádzajúcimi generáciami. „Národným parkom umožníme získať nové investície a projekty aj do budovania novej turistickej infraštruktúry, ktoré spravia z národných parkov životaschopné organizácie a nie umierajúce skanzeny. A čo je dôležité, vypočuté budú požiadavky ľudí na vidieku, pripomienky samospráv a rovnako aj súkromných vlastníkov a užívateľov pozemkov,“ zdôraznil Taraba.

V NP Slovenský raj sa počíta s vypracovaním 20 programov starostlivosti o 22 území európskeho významu s celkovou výmerou takmer 14 tisíc hektárov. Pieninský národný park vypracuje spolu 7 programov starostlivosti, ktoré budú zahŕňať 9 území európskeho významu. Do systematického manažmentu území a aktivít v rámci národných parkov budú zapojení vlastníci, správcovia, užívatelia pozemkov aj samosprávy. Vykonávať sa bude mapovanie biotopov, rovnako sa zlepší alebo zachová stav druhov a biotopov európskeho významu, ako aj starostlivosť a ochrana o tieto druhy a biotopy.

Schválená celková výška nenávratného finančného príspevku (NFP) predstavuje pre NP Slovenský raj viac ako 1,5 milióna eur, pre Pieninský národný park takmer 330 tisíc eur.

