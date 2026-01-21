Ostrá kritika guvernéra Kalifornie: Odpoveď EÚ na Trumpove clá je trápna! Úplne zlyhala

DAVOS - Napätie medzi Spojenými štátmi a Európou sa stupňuje. Po oznámení nových ciel zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa zazneli v Davose slová, ktoré v diplomatickom svete znejú nezvykle ostro – a mieria priamo na európsku nerozhodnosť.
Európa podľa Newsoma zlyháva
Guvernér Kalifornie Gavin Newsom nešetril kritikou. Na okraji Svetového ekonomického fóra v Davose označil reakciu Európy na vyhrážky amerického prezidenta Donalda Trumpa za úboho slabú a trápnu. Podľa neho starý kontinent dopláca na to, že sa na Trumpov návrat do Bieleho domu nepripravil včas.
„Nastal čas prestať byť spoluvinníkmi a začať konať vážne,“ odkázal európskym lídrom. Zároveň ich vyzval, aby sa prestali skrývať za opatrné vyhlásenia a postavili sa Washingtonu pevne a jednotne.
Varovanie pred pohltením Európy
Newsom, ktorého americké médiá považujú za jedného z možných demokratických kandidátov na prezidenta v roku 2028, upozornil, že bez tvrdšieho postoja riskuje Európa politické aj ekonomické oslabenie. Ak nebude postupovať spoločne, môže sa podľa neho stať ľahkou korisťou.
Amerického prezidenta pritom obvinil, že manipuluje verejnosť a zneužíva slabosť partnerov. Európa podľa neho platí cenu za dlhoročnú naivitu voči Trumpovej politike.
Clá ako trest za Grónsko
Trump v uplynulých dňoch oznámil zavedenie dodatočných desaťpercentných ciel na dovoz z Dánska a ďalších siedmich európskych krajín. Ide o štáty, ktoré sa postavili za Kodaň po tom, čo odmietla Trumpove snahy o prevzatie Grónska, autonómnej súčasti Dánska a spojenca USA v NATO.
Prezident USA svoje rozhodnutie obhajoval aj na sociálnej sieti Truth Social, kde zopakoval tvrdenie, že Dánsko nie je schopné ostrov dostatočne chrániť. Zároveň potvrdil, že práve otázka Grónska má byť jednou z tém rokovaní v Davose, kam vedie rozsiahlu americkú delegáciu.
Európski lídri pritvrdzujú
Reakcie z Európy na seba nenechali dlho čakať. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v Davose varoval, že kroky Washingtonu vníma ako snahu oslabiť Európu a podriadiť si ju politicky aj ekonomicky.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zas uviedla, že Európska únia pripravuje rozsiahle investície do bezpečnosti v Arktíde vrátane Grónska. Zdôraznila pritom, že suverenita štátov je pre Úniu nedotknuteľná a Trumpov plán zaviesť clá označila za chybný krok.
„Prebuďte sa“
Newsom svoju kritiku uzavrel výzvou, ktorá v diplomatických kruhoch znie nezvykle priamo: Európa sa podľa neho musí konečne zobudiť, prestať reagovať oneskorene a ukázať, že vie vystupovať ako rovnocenný partner.