Ako správne štartovať auto v mrazoch? Odborníci upozorňujú na najčastejšie chyby, tomuto sa vyhnite!

BRATISLAVA - Mrazivé rána dávajú autám poriadne zabrať a práve v zime výrazne pribúda porúch aj nečakaných odstavení vozidiel. Vodiči pritom často netušia, že problém nevzniká zo dňa na deň, ale postupne. Odborníci upozorňujú, že rozhoduje nielen technický stav auta, ale aj to, ako sa k nemu správame hneď po otočení kľúča.

Upozornila na to britská automobilová asociácia AA, ktorá analyzovala zásahy svojich technikov počas zimných mesiacov. Až takmer štvrtina všetkých zimných porúch súvisí s 12-voltovou batériou. Chlad spomaľuje chemické procesy v batérii, tá horšie drží energiu a zároveň musí pri štarte dodávať výrazne vyšší výkon. Typickými varovnými signálmi sú pomalé pretáčanie motora, slabé kontrolky alebo charakteristické „cvakanie“ pri štarte. Odborníci upozorňujú, že batéria staršia ako päť rokov je v mrazoch už riziková, aj keď v lete fungovala bez problémov.

Situáciu zhoršujú krátke jazdy. Pri niekoľkominútových presunoch sa batéria nestihne dobiť a každým ďalším studeným štartom sa jej stav zhoršuje. AA preto odporúča aspoň raz týždenne absolvovať jazdu dlhú približne 30 minút, aby alternátor dokázal batériu plnohodnotne dobiť. Pred samotným štartom je zároveň vhodné vypnúť všetky zbytočné elektrické spotrebiče – vyhrievanie, rádio, ventilátor či nabíjačky.

Problémy môže spôsobiť aj samotné palivo. V silných mrazoch môže nafta zhustnúť, čo vedie k zaneseným filtrom alebo problémom so vstrekovaním. Výsledkom je ťažké štartovanie alebo úplná nefunkčnosť vozidla. Experti upozorňujú, že moderné palivá sú síce upravené na zimné podmienky, no staršie vozidlá sú na tieto problémy náchylnejšie.

Ako správne štartovať auto
Ak motor točí, ale nenaštartuje, problém nemusí byť len v batérii. V chlade hustnú prevádzkové kvapaliny a štartér potrebuje viac energie. Dlhé a opakované štartovanie môže viesť k jeho prehriatiu a poškodeniu. Dlhé „trápenie“ štartéra je podľa odborníkov jednou z najhorších vecí, ktoré môže vodič v zime urobiť. Medzi jednotlivými pokusmi je vhodné počkať aspoň jednu minútu, aby sa systém „upokojil“.

Ako správne štartovať auto v mrazoch

Odborníci sa zhodujú na jednoduchom postupe:

  • pred štartom vypnite všetky elektrické spotrebiče
  • otočte kľúčom a držte ho maximálne niekoľko sekúnd
  • ak motor nenaskočí, počkajte 1–2 minúty a skúste to znova
  • vyhnite sa opakovanému dlhému štartovaniu

Zároveň sa odporúča krátke zahriatie motora – nie dlhé státie na mieste, ale pokojná jazda bez vysokých otáčok.

Ako upozorňujú automobiloví odborníci, mrazy sú skúškou celého auta. Hustý olej, nedostatok nemrznúcej zmesi či slabá batéria sa v lete nemusia prejaviť, no v zime spôsobia okamžité problémy. Prevencia je vždy lacnejšia než riešenie poruchy na ceste. Kontrola batérie, správneho oleja a kvapalín ešte pred príchodom mrazov často rozhodne o tom, či ráno bez problémov odídete do práce – alebo budete čakať na odťah.

