Na väčšine územia Slovenska sa môžu v utorok doobeda vyskytnúť nízke teploty

BRATISLAVA - Na väčšine územia SR sa môžu v utorok (20. 1.) doobeda vyskytnúť nízke teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa, ktoré platia od polnoci do utorka 9.00 h. Upozornil na to na svojom webe.
Výstraha druhého stupňa platí v takmer celom Žilinskom a Prešovskom kraji, ako aj v okrese Považská Bystrica, kde môžu teploty dosahovať až mínus 20 stupňov Celzia. „Silný mráz predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je vysoká,“ varujú meteorológovia.
V celom Banskobystrickom a Košickom kraji, vo väčšine okresov Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja a tiež v okresoch Levoča, Prešov, Vranov nad Topľou a Turčianske Teplice platí výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Tie môžu v daných oblastiach dosahovať mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia.