Ak ste sa tešili na koniec mrazov, máte SMOLU: Prichádza suchý vzduch a ĽADOVÉ dni, varujú experti!

BRATISLAVA - Chôdza po polozamrznutých chodníkoch a neustále obúvanie ťažkých zimných topánok začína byť pre niektorých otrava. Tá, žiaľ, ešte potrvá. Žiadne oteplenie sa totiž nekoná, práve naopak. Suchý vzduch zo severovýchodného Ruska k nám totiž donesie takzvané ľadové dni.
Prílev tohto suchého vzduchu sa už začal. "V týchto chvíľach začína počasie v karpatskej oblasti ovplyvňovať rozsiahla tlaková výš, ktorá k nám zasahuje od severovýchodu. V podstate je to iba jej taký veľký výbežok, pretože je súčasťou obrovskej tlakovej výše, ktorej stred sa dá vystopovať až niekde východne od Uralu nad ázijskou časťou Ruska," spresnili o tom, čo sa práve deje meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
Po južnom okraji výše prúdi nad Čierne more, Balkán a karpatskú oblasť chladnejší, ale čo je v tejto chvíli dôležitejšie, aj suchý vzduch.
Ten sa dostal už aj nad naše územie, a to najmä nad východné Slovensko. "Svedčí o tom pokles teploty rosného bodu a bez meraní si to všimneme na rozpade oblačnosti. Naopak, na západe a v Banskobystrickom kraji, kde sa táto vzduchová hmota ešte nedostala, je stále oblačnosti veľa a teplota rosného bodu je tam vyššia," dodali.
Prídu ľadové dni a nočné mrazy zosilnejú
"Táto zmena počasia prinesie predovšetkým zosilnenie nočných mrazov. Na väčšine územia by sa mali vyskytnúť aj celodenné mrazy, teda ľadové dni," zdvihli varovný prst experti na počasie.