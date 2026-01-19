Pozor na nízke teploty a hmlu: V TÝCHTO okresoch sa vyskytuje poľadovica

BATISLAVA - Na strednom a východnom Slovensku treba v pondelok počítať s hmlou a nízkymi teplotami. Výstrahy sa týkajú najmä Banskobystrického, Trenčianskeho, Žilinského, Košického a Prešovského kraja. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 9.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
S hmlou treba rátať najmä v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Zvolen, ako aj v Ilave, Považskej Bystrici a Púchove. Výstrahy pred hmlou platia aj pre celý Žilinský kraj. Vo všetkých okresoch okrem Turčianskych Teplíc tu meteorológovia očakávajú výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali.
Nízke teploty až do mínus 19 stupňov Celzia hrozia vo väčšine okresov Banskobystrického kraja, v Trenčianskom kraji v okresoch Ilava, Považská Bystrica a Púchov, ako aj v celom Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. SHMÚ upozornil, že nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéri. „Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ pripomenul.
(Zdroj: shmu.sk)
V okresoch Liptovský Mikuláš a Detva sa na vozovkách vyskytuje poľadovica
V okresoch Liptovský Mikuláš a Detva sa na vozovkách vyskytuje poľadovica. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Konštatovala tiež, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.„Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. Vo vyšších polohách severného, stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek ojedinele pokrytý vrstvou kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu hrúbky jeden až dva centimetre,“ spresnila SSC.
Pozor na zľadovatený sneh
Upozornila na zľadovatený sneh, ktorý sa miestami vyskytuje na ceste I/67 Dedinky - Ostrá Skala, II/533 Gemerská Poloma - sedlo Súľová, II/529 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie a na cestách tretej triedy v obvodoch Kokava nad Rimavicou, Dobšiná a Trstená. Vodiči by si mali dávať pozor aj na hmlu, ktorá obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov v lokalitách Trstená, Dolný Kubín, Turany, Vrútky, Rajec, Ovčiarsko, Sverepec, Dolné Kočkovce a Považská Teplá. „Na ceste II/531 v úseku Muráň - Červená Skala sú nutné snehové reťaze pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky,“ ozrejmila.
Zjazdné sú aj horské priechody
Zjazdné sú aj horské priechody, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, ojedinele mokrý. Poľadovica je na HP Látky - Prašivá, Vrchslatina a Huty. SSC zároveň varuje pred padaním skál na HP Donovaly na ceste I/59 v úseku od 28. po 29. kilometer a na HP Šturec v úseku od 6. do 13. kilometra.