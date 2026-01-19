Hrozivé ráno v Prievidzi: Kamión sa prevrátil na osobné auto! Nehoda ochromila dopravu v meste

PRIEVIDZA - Prievidza zažila v pondelok ráno dramatické chvíle. Na frekventovanej ceste I/64 sa na križovatke dvoch ulíc prevrátil kamión a skončil priamo na osobnom aute. Nehoda výrazne skomplikovala dopravu, polícia musela okamžite zasahovať.
Na križovatke Nedožerskej cesty a Puškinovej ulice v Prievidzi došlo k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa kamión prevrátil a doslova padol na osobné vozidlo. Podľa informácií polície išlo o mimoriadne nebezpečnú situáciu, ktorá sa, našťastie, zaobišla bez zranení.
Na mieste nehody došlo k okamžitému obmedzeniu dopravy. Úsek cesty I/64 bol najskôr neprejazdný v oboch smeroch. Polícia odkláňala najmä nákladné vozidlá cez sídlisko Zapotôčky, osobné autá museli použiť priľahlé ulice.
Situácia sa počas dopoludnia postupne zlepšovala. Najskôr bola premávka vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, neskôr došlo k úplnému sprejazdneniu úseku. Polícia potvrdila, že krátko po jedenástej hodine bola cesta opäť plne prejazdná bez obmedzení.