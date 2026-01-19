Hasiči zasahovali pri nehode dvoch áut v smere do Bratislavy: Účastníkom bolo aj dieťa

BRATISLAVA - Hasiči zasahovali v nedeľu (18. 1.) večer pri nehode na diaľnici D2 v smere do Bratislavy. Účastníkmi nehody boli štyri osoby, vrátane maloletého dieťaťa. Dve osoby vyslobodili z vozidla a dokopy trom zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc. Bratislavský Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Príslušníci HaZZ boli v nedeľu privolaní na 50. kilometer diaľnice D2 v smere do Bratislavy, kde bola približne o 20.30 h ohlásená dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel,“ uviedol HaZZ. Príslušníci HaZZ havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru a zraneným poskytli prvú pomoc. „Hasiči následne asistovali zdravotníckym záchranárom pri naložení pacientov do vozidiel záchrannej zdravotnej služby a uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom,“ spresnili.
Vozidlo dostalo šmyk
Podľa doterajších informácii polície vozidlo pri zjazde z D4 na D2 dostalo šmyk a narazilo v ľavom jazdnom pruhu diaľnice do zvodidiel. Vodič z vozidla vystúpil, pričom následne došlo k nárazu vozidla značky BMW do odstaveného Lexusu. V dôsledku zrážky došlo k zraneniu troch osôb nachádzajúcich sa vo vozidle BMW.