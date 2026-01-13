V nemocnici v Žiari nad Hronom zomrelo dieťa: Podozrivé úmrtie vyšetruje polícia

Prípadom sa zaoberá polícia. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
ŽIAR NAD HRONOM - Polícia v Žiari nad Hronom vyšetruje prípad podozrivého úmrtia dieťaťa, o ktorom v utorok políciu informovala nemocnica, kde bolo dieťa so zdravotnými ťažkosťami privezené v pondelok (12. 1.). Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici o tom informovalo na sociálnej sieti.
„V súčasnosti však nie je možné poskytnúť k danému prípadu bližšie informácie. Zverejnenie detailov by mohlo ohroziť priebeh prebiehajúceho vyšetrovania, ako aj zasiahnuť do jeho citlivých okolností,“ uviedla polícia. Zároveň podotkla, že bude verejnosť informovať, ak to procesná situácia a okolnosti prípadu dovolia.