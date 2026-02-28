Sobota28. február 2026, meniny má Zlatica, zajtra Albín

Konflikt na Blízkom východe: Slováci zatiaľ o pomoc nežiadali, rezort sleduje situáciu

Cestujúci si kontrolujú časy odletov po tom, čo bolo na medzinárodnom letisku Rafíka Harírího v Bejrúte v Libanone v sobotu 28. februára 2026 zrušených množstvo letov, keďže viaceré letecké spoločnosti zrušili spojenia pre konflikt zahŕňajúci Spojené štát
Cestujúci si kontrolujú časy odletov po tom, čo bolo na medzinárodnom letisku Rafíka Harírího v Bejrúte v Libanone v sobotu 28. februára 2026 zrušených množstvo letov, keďže viaceré letecké spoločnosti zrušili spojenia pre konflikt zahŕňajúci Spojené štát (Zdroj: TASR/AP Photo/Hassan Ammar)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Občania SR v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe zatiaľ nekontaktovali Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR ani zastupiteľské úrady s konkrétnou žiadosťou o pomoc. Rezort zdôraznil, že bezpečnostnú situáciu neustále vyhodnocuje.

„Tím expertov Medzinárodného operačného krízového centra je v pohotovosti a je v kontakte s občanmi, ktorí sa zaevidovali cez dobrovoľnú registráciu, a to priamo prostredníctvom SMS a emailov,“ napísali z komunikačného odboru MZVEZ SR. „Pri príprave a vyhodnocovaní možných scenárov pomoci našim občanom sa berú do úvahy všetky aspekty vrátane skutočnosti, že vzdušný priestor nad blízkovýchodným regiónom je v súčasnosti uzavretý,“ dodali. V rámci cestovných odporúčaní na svojom webe ministerstvo rozšírilo výzvu na čo najskorší odchod z krajiny aj o Jordánsko.

Upozornenie smeruje aj k tým, ktorí sa nachádzajú v Spojených arabských emirátoch (SAE). „V súvislosti so sobotňajšími útokmi a zvýšeným regionálnym napätím je potrebné dôsledne sa riadiť pokynmi miestnych orgánov,“ píše MZVEZ. Osobám plánujúcim cestovať do SAE odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania, sledovať aktuálne podmienky leteckých spoločností a počítať s možnými obmedzeniami letov alebo dočasnými zmenami v prevádzke letísk. Cestujúcim do zahraničia rezort odporúča možnosť dobrovoľnej registrácie na webe MZVEZ, prípadne prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum ministerstva na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.

Viac o téme: SituáciaBlízky východMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prvé DESIVÉ prognózy po
Prvé DESIVÉ prognózy po začiatku vojny v Iráne sú tu: Slováci a Česi, držte si klobúky, ceny na čerpačkách vystrelia!
Domáce
FOTO ŠOKUJÚCI pohľad na radar:
ŠOKUJÚCI pohľad na radar: Vojna v Iráne PARALYZOVALA vzdušný priestor, z tohto porovnania vám padne sánka!
Zahraničné
Emmanuel Macron
Macronovi pretiekol pohár trpezlivosti: Útoky USA v Iráne boli posledná kvapka, okamžite REAGUJE!
Zahraničné
Weiss po ÚTOKU v
Weiss po ÚTOKU v Iráne Trumpovi poriadne naložil: Jeho slová po výhre po voľbách ležia totálne v troskách!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Trump sa prihlásil k útokom na Irán, ktoré vedú spolu s Izraelom, TOTO sú jeho dôvody
Trump sa prihlásil k útokom na Irán, ktoré vedú spolu s Izraelom, TOTO sú jeho dôvody
Správy
Juraj Kucka: Každý jeden zápas na ME bude boj
Juraj Kucka: Každý jeden zápas na ME bude boj
Futbal
Prezident Európskej federácie malého futbalu Peter Králik: Verím, že to bude najvydarenejší šampionát
Prezident Európskej federácie malého futbalu Peter Králik: Verím, že to bude najvydarenejší šampionát
Futbal

Domáce správy

Nie ste medzi nimi?
Nie ste medzi nimi? Veľké porovnanie, tieto ZNAČKY áut sa na Slovensku kradnú najčastejšie!
Domáce
Prvé DESIVÉ prognózy po
Prvé DESIVÉ prognózy po začiatku vojny v Iráne sú tu: Slováci a Česi, držte si klobúky, ceny na čerpačkách vystrelia!
Domáce
Thermometer Sun 40 Degres.
Meteorologická zima finišuje: Nadpriemerné teploty a prekonané rekordy!
Domáce
Končí sa meteorologická zima, ojedinele sú prekonané teplotné rekordy
Končí sa meteorologická zima, ojedinele sú prekonané teplotné rekordy
Bratislava

Zahraničné

Letecké údery v Iráne
Letecké údery v Iráne ZĎALEKA nie sú všetko: POPLACH v Dubaji, výbuch v ikonickom rezortnom sídle!
Zahraničné
Aktualizované Vojenský zásah v Iráne
Vojenský zásah v Iráne a explózia v dievčenskej škole: Masívny výbuch, počet obetí závratne stúpol na 70!
Zahraničné
Iránsky najvyšší duchovný vodca
Iránsky duchovný vodca Chameneí je aj po sérii zhodených bômb nažive: TOTO odkázal cez ministra!
Zahraničné
This drone shot unveils
Irán udrel aj na Saudskú Arábiu: Rakety mierili na hlavné mesto, Rijád hovorí o práve na odvetu!
Zahraničné

Prominenti

FOTO Chlapec, ktorý neveril, že
Spoznáte ho? Z archívnej fotky až na vrchol: Kedysi chlapec v montérkach, dnes idol tisícok fanúšikov!
Domáci prominenti
Boris Kollár zabezpečil Laure
Kollárova EX Laura: Po rozchode obrovské trápenie! A Boris? Ten sa na tom zabáva
Domáci prominenti
Premiéra filmu Šviháci. Na
Malachovská o ZOZNÁMENÍ s manželom: Na Ivetu použil Martin TRÚFALÝ trik! Je to švihák
Domáci prominenti
FOTO Demi Moore
WOW! Úplne iná žena: Demi Moore s novým účesom nespoznáte! Vyzerá ako z Matrixu
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Bezdomovec vo Ferrari? Polícia
Bezdomovec vo Ferrari? Polícia stopla cestného piráta a odhalila NAJŠOKUJÚCEJŠÍ podvod rokov! Doma ukrýval milióny
Zaujímavosti
Sledovala, ako jej NOHA
Sledovala, ako jej NOHA mizne vo vlnách: Nález po 10 mesiacoch na pláži je hotový ZÁZRAK!
Zaujímavosti
Bývalá letuška Ryanairu varuje:
Bývalá letuška Ryanairu varuje: TOTO sedadlo je čistý podvod! Ak si takto zbalíte notebook, ohrozujete celé lietadlo
Zaujímavosti
Vaše deti budú nadšené:
Vaše deti budú nadšené: Toto je 10 najlepších rodinných hotelov Európy
dromedar.sk

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Dočkáme sa veľkej novinky? Rakúsku diaľnicu by sme mohli mať zadarmo, aspoň časť z nej!
Dočkáme sa veľkej novinky? Rakúsku diaľnicu by sme mohli mať zadarmo, aspoň časť z nej!
Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Koniec jednej éry, Samsung to balí: Pozrite si archívne zábery, ako Dzurinda vítal Kórejčanov v bývalej nábytkárni! (foto)
Koniec jednej éry, Samsung to balí: Pozrite si archívne zábery, ako Dzurinda vítal Kórejčanov v bývalej nábytkárni! (foto)
Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!
Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!

Šport

Čisté peklo pre Trnavu! Slovan v derby rozdrvil Spartak a naložil mu krutý debakel
Čisté peklo pre Trnavu! Slovan v derby rozdrvil Spartak a naložil mu krutý debakel
Niké liga
Šláger v Žiline góly nepriniesol, Podbrezová ničí súperov a Košice ovládli bitku o východ
Šláger v Žiline góly nepriniesol, Podbrezová ničí súperov a Košice ovládli bitku o východ
Niké liga
VIDEO Fenomenálna Nemka vyhrala super-G pri absencii Shiffrinovej, na trati sa odohral ďalší horor
VIDEO Fenomenálna Nemka vyhrala super-G pri absencii Shiffrinovej, na trati sa odohral ďalší horor
Lyžovanie
Skvelý výkon v podaní slovenského reprezentanta: V nemeckom stredisku atakoval pódiové pozície
Skvelý výkon v podaní slovenského reprezentanta: V nemeckom stredisku atakoval pódiové pozície
Biatlon

Auto-moto

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Kariéra a motivácia

Chcete pracovať z domu? 5 tipov, ako presvedčiť šéfa na hybrid
Chcete pracovať z domu? 5 tipov, ako presvedčiť šéfa na hybrid
Prostredie práce
Tajomstvá úspešných: Ako spravovať peniaze a kariéru súčasne
Tajomstvá úspešných: Ako spravovať peniaze a kariéru súčasne
Rady, tipy a triky
Nová éra na slovenskom trhu práce: Mladí preberajú kormidlo a diktujú podmienky
Nová éra na slovenskom trhu práce: Mladí preberajú kormidlo a diktujú podmienky
Prostredie práce
Home office, office alebo hybrid? Naši čitatelia v tom majú jasno: Toto je náš „dream job
Home office, office alebo hybrid? Naši čitatelia v tom majú jasno: Toto je náš „dream job"
Prostredie práce

Varenie a recepty

Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Chyby pri zdobení chlebíčkov: Prečo vaše nie sú ako z lahôdok?
Chyby pri zdobení chlebíčkov: Prečo vaše nie sú ako z lahôdok?
Rady a tipy
Losos s medom a horčicou, ktorý vám konečne zachutí!
Losos s medom a horčicou, ktorý vám konečne zachutí!
Losos

Technológie

Americký systém Leonidas ponúkol spôsob, ako zneškodniť drony pripojené optickým káblom: Tie sa doteraz vyhýbali rušeniu
Americký systém Leonidas ponúkol spôsob, ako zneškodniť drony pripojené optickým káblom: Tie sa doteraz vyhýbali rušeniu
Armádne technológie
Samsung zdvihol Appleu cenu RAM o 100 percent. Tvoj ďalší iPhone či Mac môže byť drahší
Samsung zdvihol Appleu cenu RAM o 100 percent. Tvoj ďalší iPhone či Mac môže byť drahší
Apple
Na Antarktíde máme gravitačnú dieru, hovoria vedci: Konečne vedia, ako mohla táto anomália vzniknúť
Na Antarktíde máme gravitačnú dieru, hovoria vedci: Konečne vedia, ako mohla táto anomália vzniknúť
Veda a výskum
Rusko skupuje domy pri vojenských základniach v Európe. Spravodajci varujú pred „trójskymi koňmi“
Rusko skupuje domy pri vojenských základniach v Európe. Spravodajci varujú pred „trójskymi koňmi“
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!

Pre kutilov

Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Nábytok
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto mužov vzrušuje viac než dokonalé telo: Tajomstvo príťažlivosti, o ktorom sa málo hovorí
Partnerské vzťahy
Toto mužov vzrušuje viac než dokonalé telo: Tajomstvo príťažlivosti, o ktorom sa málo hovorí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Letecké údery v Iráne
Zahraničné
Letecké údery v Iráne ZĎALEKA nie sú všetko: POPLACH v Dubaji, výbuch v ikonickom rezortnom sídle!
Onedlho príde fantastické nebeské
Domáce
Onedlho príde fantastické nebeské DIVADLO: Čaká vás vzácna šou a uvidíte ju voľným okom!
Nie ste medzi nimi?
Domáce
Nie ste medzi nimi? Veľké porovnanie, tieto ZNAČKY áut sa na Slovensku kradnú najčastejšie!
Vojenský zásah v Iráne
Zahraničné
Vojenský zásah v Iráne a explózia v dievčenskej škole: Masívny výbuch, počet obetí závratne stúpol na 70!

Ďalšie zo Zoznamu