Konflikt na Blízkom východe: Slováci zatiaľ o pomoc nežiadali, rezort sleduje situáciu

BRATISLAVA - Občania SR v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe zatiaľ nekontaktovali Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR ani zastupiteľské úrady s konkrétnou žiadosťou o pomoc. Rezort zdôraznil, že bezpečnostnú situáciu neustále vyhodnocuje.
„Tím expertov Medzinárodného operačného krízového centra je v pohotovosti a je v kontakte s občanmi, ktorí sa zaevidovali cez dobrovoľnú registráciu, a to priamo prostredníctvom SMS a emailov,“ napísali z komunikačného odboru MZVEZ SR. „Pri príprave a vyhodnocovaní možných scenárov pomoci našim občanom sa berú do úvahy všetky aspekty vrátane skutočnosti, že vzdušný priestor nad blízkovýchodným regiónom je v súčasnosti uzavretý,“ dodali. V rámci cestovných odporúčaní na svojom webe ministerstvo rozšírilo výzvu na čo najskorší odchod z krajiny aj o Jordánsko.
Upozornenie smeruje aj k tým, ktorí sa nachádzajú v Spojených arabských emirátoch (SAE). „V súvislosti so sobotňajšími útokmi a zvýšeným regionálnym napätím je potrebné dôsledne sa riadiť pokynmi miestnych orgánov,“ píše MZVEZ. Osobám plánujúcim cestovať do SAE odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania, sledovať aktuálne podmienky leteckých spoločností a počítať s možnými obmedzeniami letov alebo dočasnými zmenami v prevádzke letísk. Cestujúcim do zahraničia rezort odporúča možnosť dobrovoľnej registrácie na webe MZVEZ, prípadne prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum ministerstva na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.