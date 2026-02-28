Drvivý zásah naprieč krajinou: USA a Izrael mali udrieť vo väčšine iránskeho územia!

TEHERÁN - Koordinovanými útokmi Spojených štátov a Izraela bolo v sobotu zasiahnutých viac ako 20 z celkovo 31 iránskych provincií, uviedla iránska spoločnosť Červeného polmesiaca. Informovala o tom agentúra AFP.
Vzhľadom na vývoj situácie iránska Rada pre národnú bezpečnosť v sobotu vyzvala obyvateľov krajiny, aby sa podľa možnosti presunuli do iných miest a oblastí mimo Teheránu a ďalších lokalít zasiahnutých útokmi Izraela a USA. Podľa webu denníka The Wall Street Journal iránska rada ubezpečila, že základné dodávky tovaru sú zabezpečené a banky budú fungovať bez prerušenia. Ľudí však zároveň vyzvala, aby sa vyhýbali preplneným obchodným centrám.
Školy a univerzity budú zatvorené do odvolania a vládne úrady budú fungovať zatiaľ len na polovicu svojej kapacity. Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené vo viacerých iránskych mestách vrátane Teheránu, Komu, Isfahánu a Kermanšáhu. Irán reagoval niekoľkými vlnami raketových útokov na ciele v Izraeli a zasiahol aj niektoré americké vojenské základne v regióne vrátane veliteľstva 5. flotily USA v Bahrajne, americkej základne v Katare a niekoľkých cieľov v Spojených arabských emirátoch.