Macronovi pretiekol pohár trpezlivosti: Útoky USA v Iráne boli posledná kvapka, okamžite REAGUJE!

PARÍŽ - Rozpútanie vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom má veľmi vážne dôsledky pre medzinárodný mier a bezpečnosť, eskalácia je nebezpečná pre všetkých, uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron. Na sociálnej sieti X tiež oznámil, že Francúzsko žiada o naliehavé zvolanie Bezpečnostnej rady OSN.
"Terajšia eskalácia je nebezpečná pre všetkých. Musí prestať. Iránsky režim musí pochopiť, že teraz nemá inú možnosť, ako sa zapojiť do rokovaní o ukončení svojho jadrového a raketového programu, ako aj o akciách destabilizujúcich región. To je absolútne nevyhnutné pre bezpečnosť všetkých na Blízkom východe," napísal Macron.
Zdôraznil tiež, že iránsky ľud musí dostať možnosť slobodne si budovať svoju budúcnosť. Masakry diskvalifikovali islamský režim a je nevyhnutné, aby sa rozhodovanie vrátilo do rúk ľudí, dodal francúzsky prezident s odvolaním sa na nedávne krvavé potlačenie rozsiahlych protirežimových protestov v krajine.
"V tejto kľúčovej chvíli sú prijímané všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti nášho národného územia, našich občanov a nášho majetku na Blízkom východe. Francúzsko je rovnako pripravené nasadiť nevyhnutné zdroje na ochranu svojich najbližších partnerov, ak o to požiadajú," ubezpečil Macron.