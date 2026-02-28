Kollárova EX Laura: Po rozchode veľké trápenie! A konečne slobodný Boris? Ten sa na tom zabáva

BRATISLAVA – Bude z toho mediálna vojna? Boris Kollár a Laura Vizváryová šetrili slovami na tému rozchod, je však zjavné, koho rozpad vzťahu mrzí viac.
Ešte v januári Laura Vizváryová s Borisom Kollárom hviezdili ruka v ruke na Beauty Balle a o necelý mesiac na to prišiel pád strmhlav dole. Po návrate Borisa Kollára z Thajska prišlo k rozchodu dvojice, a to bez veľkých slov verejného vysvetľovania. Podľa medializovaných informácií mala byť iniciátorkou rozchodu práve Laura, ale nikto nevie, aká je ozajstná pravda.
Laura však začala vo veľkom radiť ženám a vysvetľovať, aký dôležitý je výber partnera - čím podvedome naráža na Borisa. „Môžem povedať len toľko, že som presvedčená, že každá žena si zaslúži rešpekt, pokoj a úprimnú lásku,“ povedala pre Topky.sk po rozchode. Vo výsledku jej vyjadrenia aj aktivity na sociálnych sieťach pôsobia dojmom ohrdnutej ženy, ktorá sa nevie s rozchodom vyrovnať.
Vizváryová nemá brzdu, nenápadne vŕta do Borisa: Laura, veď si vedela koho si ulovila
Boris Kollár si naopak podľa všetkého vydýchol. Do médií sa k rozchodu zatiaľ vyjadroval len veľmi stroho a situáciu nechcel rozmazávať. Na paškál si ho ale zobral Oski Barami vo svojom podcaste, ktorý zaťal do živého otázkou, aké je to byť slobodný v 60-ke: „Keď získaš v 60-ke slobodu, nehodiť znova niekde kotvu, to je veľmi dôležité. Neviem, či sa mi to podarí,“ povedal a po ďalšej otázke, prečo sa rozišli, nasledovali slová: „Nemal by som ti to povedať, ale Laura je taká ľahkovážna. Furt strieda tých partnerov. Ja už som to nemohol zvládnuť s ňou. To už sa nedalo. Ja mám nejakú hrdosť,“ povedal úsmevne Kollár. A či mu chýba Laura? Aj na túto otázku prišla prekvapivá odpoveď: „Mne chýba aj Laura, aj Andrea, aj všetky.“ Upútavku na rozhovor Baramiho s Kollárom a Igorom Rattajom zjavne videla aj Laura, ktorá pod videom na sociálnej sieti okamžite zareagovala slovami: „No neviem či chce aby som sa ja vyjadrila.“ Schyľuje sa k mediálnej prestrelke?
A aby toho nebolo málo, o hodinu na to pribudlo na Instagrame ďalšie video, v ktorom Oski u oboch pánov zisťuje, ako spoznať zlatokopku. Nevieme, na koho narážal, ale reakcie oboch pánov sú naozaj vtipné…