Dvaja mladíci (14,15) si trúfli na balíkomat: V LÚPEŽI ich vyrušili policajti, počas zákroku chceli UJSŤ!

SOBLAHOV - Policajti ich mali priamo pred nosom a zasiahli včas. V obci Soblahov zadržali vo večerných hodinách dvoch mladistvých páchateľov vo veku 14 a 15 rokov priamo pri pokuse o krádež zo schránok výdajného boxu populárnej spoločnosti.
Podľa informácií polície sa dvojicu podarilo vypátrať na základe operatívno-pátracej činnosti. Na zásahu sa podieľali príslušníci okresnej aj krajskej kriminálky z Trenčína spolu s kolegami z Pohotovostného policajného útvaru. Mladistvých vo veku 14 a 15 rokov zadržali bezprostredne po tom, ako sa im podarilo otvoriť jednu zo schránok boxu.
Policajtom chceli ujsť
"Pri zákroku sa obaja pokúsili o útek, avšak policajti ich okamžite obmedzili na osobnej slobode," konštatuje polícia.
Policajti ich okamžite obmedzili na osobnej slobode. Miesto činu bolo riadne zadokumentované a kriminalisti zaistili viaceré stopy dôležité pre ďalšie vyšetrovanie. V súčasnosti prebiehajú procesné úkony smerujúce k náležitému objasneniu skutku.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Trenčín už v súvislosti s prípadom začal trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže. Vzhľadom na vek podozrivých bude ďalší postup vedený v súlade s ustanoveniami o mladistvých.