Fredy Ayisi skončil v bolestiach na operačnom stole: TOTO je výherným lístkom do života!

BRATISLAVA - Trpí! Fredy Ayisi je známy nielen svojím tanečným umením a športom, ale aj zdravým životným štýlom. No ani aktívny pohyb a jedlo plné vitamínov nedokážu zastaviť vek.
Fredy Ayisi (59) pochádza z Ghany a celý svoj život zasvätil umeniu a športu. Je jedným z priekopníkov moderného tanca na Slovensku. Počas tanečnej kariéry získal množstvo ocenení a uznaní, v rokoch 1985 a 1986 bol majstrom Československa v Break Dance. Zakladateľ tanečnej skupiny Fredy’s dance group v roku 2005 vytvoril a zrealizoval realitnú TV šou Miliónový tanec, v ktorej pôsobil ako scenárista, choreograf a hlavný porotca.
Fredy sa už ako 12-ročný začal venovať karate, pričom do roku 2006 získal 7x titul majster SR, 2x titul majster Európy, 2x titul majster sveta a medzinárodný pohár Slovakia Open. Je nositeľom siedmeho danu v karate z jeho kolísky Okinavy. V roku 1981 sa začal venovať yoge a otvoril prvé špecializované centrum na cvičenie yogy, v ktorom vedie otvorené hodiny Yogy a Chi Kung.
Napriek aktívnemu športovému životu sa však nevyhol životným boliestkam, ktoré prichádzajú celkom nevinne - s vekom. Pred pár dňami absolvoval operáciu, o ktorej sa zveril na sociálnej sieti. „Ahojte, v stredu som podstúpil operáciu – výmenu bedrového kĺbu. Momentálne to nie je jednoduché, ale verím, že každým dňom to bude lepšie a lepšie,“ napísal a zároveň vyjadril fanúšikom vďaku za pozornosť a priania, ktoré sú náplasťou na bolesti, ktoré ho sužujú. „Chcel som tu najmä vyjadriť, že všetka tá bolesť je zanedbateľná v porovnaní s tým, keď si v takýchto dôležitých chvíľach uvedomíme, že sú okolo nás ľudia, na ktorých sa môžeme spoľahnúť, o ktorých sa môžeme oprieť – ľudia, ktorí nás milujú a ktorých môžeme milovať.**“
Fredy veľmi dobre vie, že život bez dobrých ľudí vo svojej blízkosti nefunguje ako treba. „Mať prajných a úprimných priateľov je pasom do sveta. Mať dobrú rodinu je poistkou istoty. Nájsť vzácnu lásku, ktorá všetko prekoná, je výherným lístkom života.“ Držíme palce, nech sa Fredy čo najskôr zaradí do normáneho života.
