PRELOMOVÝ zákrok v nemocnici na Kramároch: Vykonali prvú operáciu mozgu s asistenciou AI v Strednej Európe

BRATISLAVA - Prelomová operácia nádoru mozgu s podporou umelej inteligencie sa uskutočnila v bratislavskej nemocnici na Kramároch. Neurochirurgia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) bola vybraná ako jedno z dvoch pracovísk na svete na testovanie revolučného AI modelu v reálnych podmienkach. Informovala o tom hovorkyňa UNB Eva Kliská.
Neurochirurgovia z Kramárov vykonali prvú operáciou mozgu asistovanú umelou inteligenciou v strednej Európe. "Operácia nádoru mozgu bola zrealizovaná v spolupráci s Dr. Santiagom Cepedom, PhD. z Univerzitnej nemocnice Rio Hortega v španielskom Valladolide, a vykonal ju prednosta kliniky doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH spolu s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom," priblížila Kliská.
Model umelej inteligencie, ktorý vedci z Univerzitnej nemocnice vo Valladoloide vytvorili, dokáže podľa slov UNB na ultrazvukovom obraze mozgu priamo počas operácie zistiť pozíciu zvyškov nádoru, ktoré sú okom často nerozoznateľné. Ich identifikácia však významne napomáha k úspešnému výsledku operácie.
"Pracovisko neurochirurgie v nemocnici na Kramároch sa zameriava na inovatívne postupy s použitím najmodernejšej techniky, v tomto prípade s využitím A.I. Je fascinujúce pozorovať aký pokrok v medicíne sme za pár rokov urobili, a najmä ako sme ho dokázali aplikovať aj v našich slovenských pomeroch. Lekárom z pracoviska neurochirurgie nechýba nadšenie pre vedu a pokrok a aj tieto aspekty robia z tohto pracoviska výnimočné miesto," povedal Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.
Kliská približuje, že kramárenská neurochirurgia bola oslovená ako jedno z prvých pracovísk na svete, aby tento A.I. model otestovala v podmienkach reálnej operácie. Druhým pracoviskom bola Univerzitná nemocnica v talianskom Miláne.
Ako zdôraznil autor A.I. modelu programátor a neurochirurg Santiago Cepeda M.D., PhD. Kramárenská neurochirurgia, nebola vybraná náhodou, ale vďaka dlhoročným skúsenostiam s operáciami nádorov mozgu s využitím intraoperačného ultrazvuku. "Cieľom je, aby bol model A.I. otestovaný medzinárodne uznávanými expertami, medzi ktorých doc. Šteňo patrí, pričom do budúcna plánujeme aj ďalšiu spoločnú spoluprácu," uviedol dr. Santiago Cepeda.
"Po tom, ako sa nedávno publikované výsledky našich operácií stali jedným z dôležitým podkladov pre zmenu najnovších amerických gajdlajnov operačnej liečby gliových nádorov mozgu, je oslovenie zo strany špičkového odborníka Dr. Santiaga Cepedu v krátkom čase už druhým významným ocenením našej práce," uviedol doc. Šteňo. "Prínos umelej inteligencie počas operácie nádoru mozgu sa nateraz javí ako jednoznačný, a pre celú našu kliniku je obrovským zážitkom byť priamo pri vývoji tejto fascinujúcej technológie, ktorá zmení budúcnosť neurochirurgie," dodal prednosta kliniky Andrej Šteňo.
Výsledky prvej A.I. asistovanej operácie mozgu nielen na Slovensku, ale v celej Strednej Európe sú povzbudzujúce - pooperačné vyšetrenie magnetickou rezonanciou u pacienta nezobrazilo žiadny zvyšok nádoru, a pacient je práve v týchto dňoch prepúšťaný do domácej liečby, konštatu na záver Kliská.