ŠOKUJÚCI pohľad na radar: Vojna v Iráne PARALYZOVALA vzdušný priestor, z tohto porovnania vám padne sánka!

TEHERÁN - Pohroma, ktorá nastala v Iráne po útoku Izraela a USA v sobotu 28. februára sa zaiste zapíše do dejín. Škody sú však nielen na mestách a tragédiách v podobe straty ľudských životov. Mrazivý je aj pohľad na leteckú prepravu, ktorá dostala tiež tvrdý úder. Porovnanie týchto dvoch radarových snímkov vás úplne odrovná.
Po zásahu izraelských a amerických jednotiek v Iráne sa veľa zmenilo. Okrem explózií a paniky na uliciach bol navyše uzravretý aj vzdušný priestor, čo sa muselo nezameniteľne vizuálne prejaviť aj na radarových snímkach. Porovnanie toho, čo sa stalo zo dňa na deň priniesol na sociálnej sieti známy portál Flightradar24.com.
Takto vyzeral vzdušný priestor na Blízkom východe včera 27. februára:
A takto vyzerá po víkendovom údere izraelských a amerických síl:
Zo snímkov je evidentné, že prakticky zmizla akákoľvek letecká preprava, ktorá ešte donedávna premávala po východe Iraku. Konflikt tak všetko paralyzoval a jeho urovnanie je v nedohľadne.