Polícia vyšetruje krádež vlámaním do predajne na Viničnej ulici v Pezinku

BRATISLAVA - Polícia vyšetruje krádež vlámaním do predajne náradia na Viničnej ulici v Pezinku. Ku krádeži došlo v piatok krátko po polnoci. Polícia vyčíslila škodu na odcudzených predmetoch na približne 20.000 eur.
„Doposiaľ neznámi páchatelia maskovaní kuklami na hlavách za pomoci motorového vozidla poškodili vchodové dvere na predajni s pracovným náradím a následne vošli do vnútorných priestorov predajne. Odtiaľ odcudzili väčšie množstvo pracovných strojov ako kosačky a iný materiál, ktoré naložili do vozidla a z miesta odišli,“ uviedla polícia.
Vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Polícia zároveň vyzýva verejnosť, aby akékoľvek informácie k skutku oznámila na linke 158.