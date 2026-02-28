Prvé DESIVÉ prognózy po začiatku vojny v Iráne sú tu: Slováci a Česi, držte si klobúky, ceny na čerpačkách vystrelia!

BRATISLAVA - Eskalácia napätia na Blízkom východe priniesla prudkú reakciu finančných trhov. V sobotu 28. februára 2026 zaútočili Izrael a USA na Irán. Účasť americkej armády potvrdil prezident Donald Trump. Teherán následne odpovedal raketovými útokmi na Izrael aj na vojenské zariadenia USA v Katare, Bahrajne, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch. Ako na toto celé zareagujú medzinárodné trhy?
Vplyv na ďalšie ekonomické dianie v analýze popísal hlavný analytik pre Česko a Slovensko spoločnosti XTB Pavel Peterka.
Oficiálnym dôvodom operácie je neochota Iránu zastaviť program obohacovania uránu, ktorý by v kombinácii s vývojom rakiet stredného doletu mohol viesť k výrobe jadrovej zbrane.
Ropa je na rade ako prvá, krátkodobé dôsledky sú viac ako isté
Podľa hlavného analytika je v tejto chvíli mimoriadne náročné presne vyčísliť ekonomické dopady. Rozhodujúca bude intenzita, rozsah a dĺžka konfliktu. Už teraz je však zrejmé, ktoré segmenty zareagujú ako prvé. "Kanál číslo jeden, ktorým eskalácia geopolitického napätia v Iráne ovplyvní svetovú ekonomiku, je ropa. Na trhoch už bolo v posledných týždňoch cítiť nervozitu, takže cena ropy rástla pod tlakom zvýšených rizík. Napriek tomu možno predpokladať, že cena ropy minimálne krátkodobo porastie," vyjadril sa Peterka.
Pripravte sa na drahší benzín
Vyššie ceny ropy sa podľa Peterku rýchlo premietnu do cien pohonných hmôt. Benzín aj nafta na Slovensku a v Česku tak budú zdražovať. V najbližších dňoch možno očakávať nárast cien na slovenských čerpacích staniciach o 1 až 3 centy za liter v reakcii na vysokú volatilitu trhu.
Čím dlhší konflikt bude, tým bude inflácia vyššia
Nejde však len o priamy efekt. Rast cien energií zvýši prepravné náklady, ktoré sa postupne premietnu do cien tovarov. Výraznejší nárast inflácie by však nastal najmä pri dlhšom a intenzívnejšom konflikte. Spolu s ropou môžu rásť aj ceny plynu a ďalších energetických komodít, keďže trhy sú úzko prepojené.
"Vyššie inflačné tlaky môžu viesť k prehodnoteniu výhľadu úrokových sadzieb, čo sa negatívne prejavuje predovšetkým na rastových akciách, napríklad v technologickom sektore. Americké akcie v piatok uzatvárali s miernou stratou. Táto strata bude v pondelok s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať v dôsledku nárastu „risk-off“ sentimentu, teda nižšej ochoty investorov podstupovať riziko," tvrdí analytik XTB Peterka.
Ochladne tiež dopyt po rizikových aktívach a naopak porastie dopyt po bezpečí. Dá sa teda očakávať rast cien zlata a ďalších bezpečných prístavov. Zvýšené riziká na svetových trhoch zároveň bežne tlačia na oslabovanie rizikovejších mien, medzi ktoré patrí napríklad aj česká koruna.