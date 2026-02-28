WOW! Úplne iná žena: Demi Moore s novým účesom nespoznáte! Vyzerá ako z Matrixu

MILANO - Hollywoodska legenda prišla do Milána s úplne novým vzhľadom a dramatickým účesom, ktorý rozvíril módnu scénu počas Milánskeho Fashion Weeku! Roky sme ju nevideli inak ako s dlhou čiernou hrivou, ktorá siahala takmer po pás. To, s čím prišla do Milána, bol šok. Ale vyzerá úžasne!
Najnovší vzhľad Demi Moore je neuveriteľný! Legendárnu herečku by ste takmer nepoznali, keď sa objavila na Milánskom týždni módy s odvážnym novým účesom. 63-ročná diva si nechala ostrihať svoje charakteristické dlhé vlasy a ukázala nový mokrý bob počas módnej prehliadky Gucci.
Demi skombinovala odvážny účes s rovnako odvážnym outfitom. Mala na sebe čiernu koženú bundu na zips a kožené úzke nohavice. Matrixovský outfit doplnila čiernymi lodičkami s ostrými špičkami, veľkými tmavými slnečnými okuliarmi a čiernou kabelkou. Samozrejme, jej najikonickejším doplnkom bola jej malá čivava Pilar, ktorú držala v ruke pri pózovaní pred kamerami.
Nový mokrý vzhľad Demi odprezentovala aj na svojom Instagrame. Vo videu bez komentára, s hudbou z Matrixu si môžete celý Gucci model, aj s vynovenou "modelkou", pozrieť detailne. Hoci už viac ako desať rokov nosí dlhé vlasy, Demi sa rozhodne nebojí experimentovať. V mladosti nosila krátke vlasy na chlapca, ktoré si pamätáme z kultového filmu Duch, ale odvahu predviedla aj vtedy, keď si vlasy oholila priamo pred kamerami vo fime G. I. Jane. A do Milána prišla ešte s dlhou hrivou. Toto prekvapenie je legendárne!
