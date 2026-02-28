AKTUÁLNE Irán vraj prišiel o kľúčových mužov vlády: Po výbuchoch sa hovorí o smrti generála aj ministra obrany!

TEHERÁN - Veliteľ Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) generál Mohammad Pakpúr a iránsky minister obrany Azíz Nasírzáde sú považovaní za mŕtvych po sobotňajších útokoch Izraela. S odvolaním na dva zdroje oboznámené s izraelskými vojenskými operáciami a jeden regionálny zdroj o tom informovala agentúra Reuters.
Nižšie je vyobrazený minister obrany Azíz Nasírzáde, ktorý mal zahynúť pri bombardovaní.
MIMORIADNE Vojna v Iráne ZAČALA: Trump a Izrael udreli v Teheráne, krajina hlási raketový protiútok!
Zahynúť mal aj generál Mohammad Pakpúr.
Agentúra sa pri týchto informáciách odvoláva na medzinárodné spravodajstvo Reuters.
Portál Times of Israel (TOI) pripomína, že izraelskí predstavitelia predtým odhadli, že pri úderoch pravdepodobne zahynuli Pakpúr, Nasírzáde aj šéf iránskej spravodajskej služby.
Terčom sobotňajších útokov Izraela a USA bolo podľa TOI niekoľko najvyšších predstaviteľov iránskeho režimu a armády vrátane najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a prezidenta Masúda Pezeškijána.