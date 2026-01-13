Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

MIMORIADNE Zimná APOKALYPSA ochromila dopravu! Uzavreli diaľnicu a letisko, zasadá kalamitný štáb

TASR

BRATISLAVA - Meteorológovia varujú pred mimoriadne nebezpečnou situáciou na cestách kvôli mrznúcemu dažďu a sneženiu. Na západnom a juhozápadnom Slovensku sa môže vytvoriť až 8 milimetrová vrstva ľadu. Maďarská polícia uzavrela diaľnicu M15 od Čunova pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony. Situáciu v doprave komplikuje sneh na cestách a sneženie.

Situáciu sledujeme ONLINE 

8:32 Cesta I/9 v okrese Bánovce nad Bebravou pri motoreste je prejazdná striedavo, na úseku zabezpečujú cestári intenzívne čistenie. V okrese Prievidza je pre nákladnú dopravu obmedzená prejazdnosť na všetkých horských úsekoch. Cesta I/64 od Kľačna v smere na Fačkov je prejazdná len pre osobnú dopravu. Kolóny sa tvoria pred obcou Hradište aj cez Dolné Vestenice. „Prosíme vodičov, aby prispôsobili jazdu podmienkam, dodržiavali pokyny hliadok polície a počítali so zdržaním. Ak môžete, odložte cestu alebo zvoľte inú trasu,“ vyzvali policajti.

8:31 Husté sneženie komplikuje v utorok ráno dopravu vo viacerých častiach Trenčianskeho kraja. Problémy spôsobuje na diaľnici D1 i na hornej Nitre. Upozornila na to polícia na sociálnej sieti, vodičov vyzvala na mimoriadnu opatrnosť a trpezlivosť. „V celom kraji sa nachádza súvislá vrstva snehu a podmienky na cestách sú zhoršené,“ uviedli policajti. Diaľnica D1 je prejazdná, je na nej znížená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu, pričom najproblematickejšie je stúpanie v katastri obce Zamarovce v okrese Trenčín.

8:28 Polícia vyzýva chodcov a vodičov z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok na opatrnosť aj na území Trnavského kraja. „Na cestách a chodníkoch sa poriadne šmýka. Jazdite a choďte mimoriadne opatrne,“ vyzvala trnavská krajská polícia. Zelená vlna v utorok ráno informovala okrem iného aj o dopravnej nehode dvoch áut v obci Veľké Dvorníky v okrese Dunajská Streda.So zdržaním musia vodiči počítať pri prejazde Bielej hory medzi Jablonicou a Trstínom. Na Bielej hore sa podľa Zelenej vlny STVR v utorok ráno skrížili kamióny a úsek bol neprejazdný. Polícia neskôr spresnila, že úsek je už čiastočne prejazdný.

8:26 Horský priechod Kremnické Bane I/65 je uzavretý pre vozidlá nad 10m z dôvodu hustého sneženia. Informovala o tom Banskobystrická regionálna správa ciest.

8:23 Doba uzatvorenia bratislavského letiska sa predlžuje do 11.15 h.

8:21 Vodiči hlásia ťažko prejazdný horský priechod Skýcov, dôvodom je viacero skrížených kamiónov.

8:19 Web imhd.sk informuje o nepravidelnej premávke električiek liniek 1, 3 a 4. „Pre nepriaznivé počasie a uviaznutie veľkého počtu električiek v centre mesta je aktuálne potrebné počítať s veľmi nepravidelnou premávkou na linkách 1, 3 a 4. Minimum električiek (takmer žiadne) po 7.45 h premáva na Račianskej a Vajnorskej radiále, rovnako ani k Hlavnej stanici električky nepremávajú,“ informuje web imhd.sk.

8:15 Dokedy potrvá ľadovica?

"Od západu pomaly postupuje cez našu oblasť teplý front. Prináša zrážky na viaceré miesta a, našťastie, prevažuje sneženie. Obyvatelia západného Slovenska (najmä južnej polovice regiónu) nemali to šťastie, pretože oteplenie vo vyšších hladinách bolo príliš výrazné a oteplilo sa nad nulu. Snehové vločky sa preto zmenili na dážď a keďže v prízemnej vrstve je teplota bezpečne pod nulou, tak tento dážď namŕza," píše SHMÚ na sociálnej sieti.

Dodáva, že v utorok ráno všade mrzne a napríklad aj v hlavnom meste je to až na úrovni -3 až -4 st. Pri pomerne výdatnom daždi ani nie je možné stihnúť ošetriť komunikácie. Podľa SHMÚ má pršať približne do 10.00 h až 11.00 h. Okolo poludnia alebo tesne predpoludním by už na západe pršať nemalo a v Trenčianskom kraji zrážky ustanú skôr. Na strednom a východnom Slovensku budú zrážky ustávať popoludní, ale tam bude naďalej prevažovať sneženie.

Pri pohľade na predpoveď maximálnej teploty vzduchu je zrejmé, že ani dnes sa ešte teplota na viacerých miestach nad nulu nedostane. Najvyššia šanca je na Záhorí. Na miestach kde padal mrznúci dážď tak môže ľadovica pretrvávať aj po tom čo zrážky ustanú. Nebezpečné to bude najmä na povrchoch, ktoré neboli ošetrené soľou (najmä chodníky).

8:05 Pre poľadovicu a námrazu na trolejovom vedení je premávka liniek MHD v Bratislave obmedzená a nepravidelná. Informuje o tom na svojom webe Dopravný podnik Bratislava (DPB). „Za vzniknutú nepríjemnú situáciu spojenú s prerušením a meškaním vozidiel sa ospravedlňujeme,“ napísal DPB. Na sociálnej sieti informuje, že všetky spoje električky číslo 4 končia na zastávke Zlaté piesky, konečná zastávka Stanica Nové Mesto nie je obsluhovaná. Úsek medzi zastávkami Stanica Nové Mesto a Kuchajda obsluhuje kyvadlová autobusová doprava.

7:57 Z dôvodu nepriaznivých meteorologických podmienok na vzletovo-pristávacej dráhe bude bratislavské letisko do 9.15 h uzatvorené. Informovalo o tom na sociálnej sieti. "V ranných hodinách preto očakávame meškania letov. Zasadá kalamitný štáb, ktorý vyhodnotí brzdné účinky na dráhe a opätovnú prevádzkyschopnosť letiska. Cestujúcim odporúčame sledovať webovú stránku letiska, aplikácie leteckého dopravcu a letiskový rozhlas pre aktuálne informácie o svojich odletoch," vyzýva.

 
 

7:55 Slovenská správa ciest hlási zhoršené podmienky na viacerých úsekoch

Diaľnice a rýchlostné cesty sú síce zjazdné, no na západnom a strednom Slovensku sú pokryté vrstvou čerstvého či kašovitého snehu s hrúbkou 1 až 3 cm. Podobná situácia je aj na cestách I., II. a III. triedy, kde sa miestami – najmä v západných okresoch – nachádza až 4 až 5 cm snehu, v okrese Topoľčany dokonca 5 až 10 cm utlačeného či zľadovateného povrchu.

Horské priechody sú prejazdné len s obmedzeniami. Na väčšine z nich leží 1 až 3 cm čerstvého alebo utlačeného snehu, na Zbojskej a Štóse je povrch zľadovatený. Niektoré priechody, ako Herlianske sedlo, Branisko či Dargov, majú vozovku mokrú. Pre náročné podmienky je viacero úsekov úplne uzavretých – Donovaly pre vozidlá nad 10 metrov, Príslop pre vozidlá nad 12 metrov a Fačkovské sedlo pre nákladnú dopravu nad 12 metrov. V zimnej sezóne sú neudržiavané a uzavreté aj cesty II/549 a III/3227.

Silné sneženie obmedzuje viditeľnosť na približne 100 metrov najmä na severe a západe Slovenska. Na viacerých miestach sa tvorí poľadovica a na Šturci sa objavujú aj snehové jazyky. V okrese Čadca bol pre zhoršené podmienky vyhlásený I. stupeň kalamitnej situácie. Nebezpečenstvo predstavuje aj padanie skál – na Donovaloch medzi 28. a 29. kilometrom a na Šturci medzi 6. a 13. kilometrom.

 
 

Niektoré úseky vyžadujú špeciálnu výbavu. Na ceste II/531 medzi Muráňom a Červenou Skalou sú pre vozidlá nad 10 metrov povinné snehové reťaze. Prejazd cez Šútovce je v zimnej sezóne zakázaný pre vozidlá nad 10 metrov. Správa ciest odporúča vodičom zvýšenú opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti a zváženie jazdy najmä v horských oblastiach, kde sa podmienky môžu rýchlo meniť.

Polícia pre uzavretú diaľnicu od Čunova v smere do Maďarska očakáva komplikácie

Bratislavská polícia upozorňuje na možné dopravné komplikácie na diaľničných úsekoch v okolí Bratislavy pre uzavretie diaľnice smerom od hraničného priechodu Čunovo - Rajka D2 do Maďarska pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

„Z dôvodu uzatvorenia diaľnice M15 (diaľnica smerom od HP Čunovo - Rajka D2 do Maďarska) policajtmi maďarskej polície vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré sa týka nákladných vozidiel nad 7,5 tony, upozorňujeme vodičov na možný vznik dopravných komplikácií na diaľničných úsekoch v okolí Bratislavy,“ uviedol Szeiff.

 
 

Alternatívna trasa do Maďarska je vedená cez D4 - R7 smer Dunajská Streda a následne cestu I/63 k hraničnému priechodu Medveďov - Vámosszabadi alebo hraničný priechod Komárno - Komárom. „Vodičov vyzývame, aby rešpektovali pokyny dopravných policajtov, prípadne dopravného značenia a zvýšili svoju opatrnosť a obozretnosť,“ uzavrel Szeiff.

Sneženie a mrznúci dážď skomplikujú v utorok dopravu

Mrznúci dážď dorazil v utorok ráno aj na Slovensko a meteorológovia upozorňujú, že situácia bude až do poludnia mimoriadne nebezpečná. Hoci aktuálne na väčšine územia sneží, zrážky sa postupne menia na dážď – najmä na juhozápade, kde sa teploty pohybujú okolo –1,5 °C. Kvapalné zrážky po dopade na premrznutý povrch okamžite zamŕzajú a vytvárajú súvislú vrstvu ľadu na cestách aj chodníkoch.

Najkritickejšia situácia sa očakáva na západnom a juhozápadnom Slovensku, kde môže vzniknúť až 8 mm hrubá ľadová vrstva. Takáto kombinácia predstavuje vysoké riziko šmykov, dopravných nehôd aj pádov chodcov. Meteorológovia preto odporúčajú, aby ľudia v najviac ohrozených oblastiach radšej nevychádzali von, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Zrážky budú najsilnejšie v ranných hodinách a pretrvajú minimálne do dopoludnia. Vodiči by mali jazdiť mimoriadne opatrne, vyhnúť sa prudkému brzdeniu a počítať s tým, že vozovky môžu byť miestami úplne pokryté ľadom.

Na juhozápade je poľadovica, platí 2. stupeň výstrahy, na severe sneží

Počas utorka hrozí najmä na juhozápade poľadovica, pre Bratislavský kraj a niektoré okresy Trnavského kraja vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu druhého stupňa pred poľadovicou, platí do 18.00 h. Informuje o tom na svojom webe. Prvý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí do 18.00 h pre zvyšok Trnavského kraja, pre okresy Trenčianskeho i Nitrianskeho kraja. Prvý stupeň výstrahy pred snežením vydali pre celý Žilinský kraj, niektoré okresy Trenčianskeho a Banskobystrického kraja a tiež pre okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa. Druhý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí pre celý Bratislavský kraj a pre okresy Dunajská Streda, Senica a Skalica. Prvostupňová výstraha pred poľadovicou platí pre zvyšok Trnavského kraja, celý Nitriansky kraj a okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom.

Výstraha prvého stupňa pred snežením platí do 14.00 h. Spadnúť môže približne desať centimetrov nového snehu. SHMÚ vydal tiež upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 pre oblasť Jelšavy.

Nebezpečenstvo pre ľudí 

Poľadovica predstavuje nebezpečenstvo ohrozenia zdravia. „Zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi ako otrasy a poranenia mozgu, zlomeniny kostí, vyvrtnutia zápästí a členkov, úrazy chrbtice alebo hlavy, ktoré môžu viesť k vážnym a niekedy trvalým následkom,“ informujú meteorológovia o odporúčaniach Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Poľadovica na cestách výrazne zvyšuje riziko dopravných nehôd. „Elektrické vedenie môže byť pokryté súvislou vrstvou ľadu a pod jeho váhou môže nastať poškodenie vedenia, preto hrozí zásah elektrickým prúdom, šírenie ohňa z iskier alebo zariadení, čo môže viesť k zraneniu až smrti,“ približuje tiež ÚVZ.

Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patrí pri poľadovici široká časť populácie, predovšetkým ľudia so zníženou schopnosťou pohybu. „Zvýšte opatrnosť v exteriéri, najmä pri chôdzi po zľadovatených povrchoch,“ radí ÚVZ. Pri predchádzaní pošmyknutiu a pádu treba dbať na výber vhodnej protišmykovej obuvi, ponechať si voľné ruky, pre stabilitu vykonávať menšie a kratšie kroky, ako aj používať zábradlia, ak sú k dispozícii. ÚVZ upozorňuje ľudí, aby sa nedotýkali spadnutého elektrického vedenia a dodržiavali od neho bezpečnú vzdialenosť.

