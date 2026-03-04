Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

Slovenka Natália EXKLUZÍVNE o situácii v Dubaji: Varovné tóny, zásoby pri dverách a neistota! Nie je čas na zľahčovanie

DUBAJ – Situácia na Blízkom východe sa dramaticky vyostrila a ozveny explózií už neobchádzajú ani svetoznáme turistické metropoly. Kým oficiálne úrady hovoria o úspešných zásahoch protivzdušnej obrany, ľudia priamo na mieste prežívajú chvíle neistoty a strachu. Slovenka Natália, ktorá v Dubaji dlhodobo pôsobí, opísala pre Topky aktuálnu atmosféru v meste, vplyv útokov na každodenný život rodín aj to, ako sa pripravujú na prípadnú krízovú situáciu.

Blízky východ sa ocitol v plameňoch a napätie medzi Iránom a spojencami USA zasiahlo aj Spojené arabské emiráty. Podľa najnovších správ protivzdušná obrana SAE čelila už stovkám balistických striel a dronov. Priamo v Dubaji sa život, na aký sú turisti zvyknutí, v priebehu pár hodín zmenil. Prázdne promenády v Dubai Marina či v okolí najvyššej budovy sveta Burj Khalifa naznačujú, že bezpečnosť sa stala absolútnou prioritou.

Varovné tóny a zásoby pri dverách

Pre Slovákov, ktorí v emiráte zapustili korene, už nejde len o správy z televízie, ale o tvrdú realitu. Natália Lehotská, spoluzakladateľka najstaršej slovenskej realitnej kancelárie v Dubaji – Platinum Square Real Estate, potvrdzuje, že atmosféra v meste je v posledných dňoch tichšia a opatrnejšia. Rodiny sa pripravujú na najhoršie scenáre.

„Máme pripravené základné veci pri východe z domu pre prípad evakuácie. Dokúpili sme ryžu, trvanlivé potraviny, vodu minimálne na päť dní a hotovosť. Známy z ministerstva obrany nám odporučil, že ak to situácia dovolí, je lepšie mať mierne pootvorené okná, aby prípadná tlaková vlna nerozbila sklá,“ opisuje situáciu Lehotská.

Podľa jej slov dostáva každá zóna v Dubaji oficiálne upozornenia. V prípade hrozby prichádza výstraha, ktorá obyvateľov nabáda vyhľadať úkryt. Ak by útok prišiel v noci, obyvateľov zobudí hlasný varovný tón, po ktorom sa majú presunúť čo najďalej od okien.

Výbuch pri Dubai Marina

Hoci v niektorých rezidenčných komunitách život navonok pokračuje – ľudia hrajú volejbal či chodia do parkov – stačí pár kilometrov a situácia je diametrálne odlišná. Len pred pár hodinami sa dubajským prístavom Dubai Marina ozvali výbuchy.

„Volal mi kamarát, ktorý žije v Dubai Marina. Práve v tom čase sa ozval výbuch a pýtal sa ma, či som v poriadku. Našťastie v našej komunite sme boli v bezpečí – ľudia sedeli v reštauráciách, prechádzali sa po parku a predajne sú plné tovaru,“ hovorí Slovenka, no zároveň jedným dychom dodáva dôležité varovanie. „Neodporúčam nikomu chodiť teraz na pláže, do hotelových bazénov či do centra mesta len preto, aby to na sociálnych sieťach pôsobilo, že je všetko v poriadku. Situácia je vážna a nie je čas na zľahčovanie,“ povedala.

Školy v on-line režime a túžba po návrate

Konflikt zasiahol aj najmenších. Podobne ako počas pandémie, školy prešli na dištančné vzdelávanie. Deti slovenských krajanov sa tak momentálne učia z domu, čo im podľa rodičov aspoň na chvíľu pomáha nemyslieť na okolité dianie.

"Aj škola našich detí prešla do režimu dištančného vzdelávania. Je milé sledovať, že deti sa spoja cez videohovor, rozprávajú sa, dokonca majú čas len tak sa medzi sebou smiať. Na chvíľu nemyslia na to, čo sa deje. My mamy držíme spolu. Dnes k nám prídu dve rodiny. Jedna z mamičiek má manžela v zahraničí a ostala v Dubaji sama s dieťaťom, je vystrašená. Verím, že keď nebudú samy a deti sa zahrajú na záhrade, veľmi jej to pomôže," hovorí Natália. 

Slovenská komunita však čelí obrovskému tlaku otázok od krajanov, ktorí sa chcú vrátiť do vlasti. Ministerstvo zahraničných vecí SR situáciu monitoruje, no odlety z regiónu sú komplikované. „Obracajú sa na nás Slováci s otázkami o návrate na Slovensko. Kontaktujú ma naši klienti, ale aj rodičia a súrodenci ľudí, ktorí sú na dovolenke v Dubaji. Ide aj o rodiny so štyrmi deťmi, ktoré sa snažia zistiť, ako sa bezpečne dostať domov, Pozitívne je, že prvé lietadlá už začínajú odlietať z Abú Zabí aj Dubaja, takže verím, že sa situácia postupne zlepší. O všetkom priebežne informujeme na našich sociálnych sieťach a vo WhatsApp skupinách, potvrdzuje expertka z miesta činu.

Investori v neistote, panika sa však nekoná

Hoci je Dubaj dlhodobo považovaný za bezpečný prístav pre investorov, aktuálne vojenské operácie priniesli do realitného biznisu značné ochladenie. Realitná kancelária Platinum Square Real Estate eviduje zvýšený počet otázok, no panický výpredaj sa zatiaľ nedeje.

"Zatiaľ nevidím panický výpredaj ako počas pandémie. Odklad investícií však nastal a je realistické, že sa to prejaví aj v najbližších mesiacoch," vysvetľuje Lehotská s tým, že agenti teraz často pracujú z domu a v noci, aby obslúžili klientov v rôznych časových pásmach. Klientom, ktorí majú obavy, odporúča v tomto období zamerať sa na štátnych developerov a vyčkať na ďalší vývoj bezpečnostnej situácie.

"Niektorí investori sa pýtajú na tzv. distress deals – či sa objavia ponuky pod cenu. Zatiaľ ich neevidujeme. Ak sa objavia, informujeme o nich v uzavretej WhatsApp skupine," dodala. 

Natália Lehotská pôsobí v Dubaji takmer 20 rokov a patrí medzi popredných odborníkov na investície do nehnuteľností v SAE. Je spoluzakladateľkou realitnej kancelárie Platinum Square Real Estate Dubai, ktorá poskytuje poradenstvo a servis pre klientov zo Slovenska a Českej republiky. Počas svojej kariéry sa podieľala na strategických projektoch u významných dubajských developerov v obdobiach najväčšej expanzie mesta.

