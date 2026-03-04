Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

Zvolením Kováčika sa Huliakov BOJ so šéfom SFZ nestopol: Kam išli milióny eur a prečo? Prezidenta nazval Alibabom

Huliak naďalej brojí proti Kováčikovi.
Huliak naďalej brojí proti Kováčikovi. (Zdroj: Facebook/Rudolf Huliak - Strana Vidieka, Topky/Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Medzi šéfom Strany Vidieka a ministrom cestovného ruchu a športu Rudolfom Huliakom a staronovým prezidentom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jánom Kováčikom dochádza ku konfrontácii aj po Kováčikovom opätovnom zvolení. Najnovšie ho minister nazval Alibabom a vysvetľoval, prečo musel zväzu vyplácať ďalšie nemalé financie.

VIDEO Vyjadrenie ministra cestovného ruchu k ďalším peniazom do SFZ:

Rudolf Huliak vysvetľuje, prečo putovali ďalšie peniaze do SFZ (Zdroj: Facebook/Rudolf Huliak - Strana Vidieka)

Huliak sa už neudržal a na sociálnu sieť nahral videoodpoveď pýtajúcim sa voličom. Tých predovšetkým zaujímalo, prečo putovali ďalšie nemalé finančné čiastky na adresu SFZ, keďže sám minister vôbec nevychádza s Kováčikom dobre.

Za všetko vraj môže schválená pôžička iniciovaná Kováčikom

Tak prečo to teda ministerstvo urobilo? "Poviem to veľmi jednoducho - pretože podľa zákona jednoducho muselo," začal Huliak vysvetľovať. "Kováčik si potichu odsúhlasil na výkonnom výbore pôžičku vo výške 2 miliónov eur, na čo nemal právo," pokračoval vo vysvetľovaní minister. Zároveň je táto pôžička vraj dôvodom, prečo Huliakov rezort pozastavil vyplácanie peňazí. Vychutnal si preto aj "Kováčikových delegátov", ktorí podľa neho odsúhlasili "zadlžovanie slovenského futbalu" aj do budúcnosti. Pri pôžičke Huliak spomína aj úroky vo výške 3,2 percenta.

Príde trestné oznámenie, šéf SFZ je preňho Alibaba

Huliak tiež spomínal začiatky kontroly týchto peňazí na SFZ a ich budúce použitie, pričom spomenul aj iPhonovú kauzu. Tu však neskončil. "Zároveň podávame trestné oznámenie za zosnovanie zločineckej skupiny na neznámeho páchateľa. Konferencia SFZ ukázala, že doterajšie vedenie doviedlo slovenský futbal k mnohomiliónovým dlhom," pokračoval minister.

Kováčika nezastavila ani iPhonová kauza: Huliak reaguje na zvolenie, toto bude KATASTROFA slovenského futbalu! Prečítajte si tiež

Kováčika nezastavila ani iPhonová kauza: Huliak reaguje na zvolenie, toto bude KATASTROFA slovenského futbalu!

Znovuzvolenie Kováčika do pozície lídra SFZ označil za "katastrofu", odvolávajúc sa na informácie zvnútra. "Alebo Alibaba a 57 delegátov zvíťazili? Ale len zatiaľ," uzavrel minister.

Buble to medzi nimi dávno

Vzťah ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka so staronovým prezidentom SFZ Jánom Kováčikom je dlhodobo napätý. Už v minulosti Huliak kritizoval vedenie zväzu za netransparentné hospodárenie a spôsob prerozdeľovania štátnych dotácií do regiónov, pričom poukazoval na zanedbávanie menších klubov. Kováčik tieto výhrady odmietal s tým, že SFZ postupuje v súlade s pravidlami a auditmi.

Spor vyvrcholil po ministrových vyjadreniach o potrebe personálnych zmien vo futbalovom hnutí, ktoré šéf zväzu označil za politický tlak a zasahovanie do autonómie športu. Huliak priamo nevyzýval na opätovné nezvolenie Kováčika do funkcie, ale mal a má voči nemu vážne výhrady a viackrát spomenul, že "pod Kováčikom slovenský futbal skrachuje".

SFZ, Konfrontácia, Ján Kováčik, Rudolf Huliak, Slovenský futbalový zväz, Minister cestovného ruchu a športu
Jedna z najsledovanejších sexy Sloveniek bude mamou: Veronika Rajek zverejnila prvé zábery s bruškom
Slovenské celebrity
Jedna z najsledovanejších sexy Sloveniek bude mamou: Veronika Rajek zverejnila prvé zábery s bruškom
