Šéf Ryanairu sa úplne utrhol z reťaze: Musk v roli idiota, otvorený VÝSMECH v kampani a VÝPREDAJ letov!

Šéf Ryanairu sa už otvorene vysmieva Muskovi aj cez kampaň.
Šéf Ryanairu sa už otvorene vysmieva Muskovi aj cez kampaň. (Zdroj: Facebook/Ryanair, TASR/DPA, AP Photo/Evan Vucci)
SWORDS/WASHINGTON - Súboj titanov na mediálnej scéne. Aj tak by sa dal označiť bizarný konflikt šéfa nízkonákladového leteckého prepravcu Ryanair Michaela O'Learyho so šéfom Tesly a nedávnym členom kabinetu Donalda Trumpa Elonom Muskom. Začali sa verejne hádať a zdá sa, že už prekročili všetky medze a biznisu to zrejme prospieva.

Spor sa rozprúdil po tom, ako Musk naznačil, že by mohol Ryanair kúpiť, a O’Learyho označil za „neznesiteľného“ a „idiota“. Reagoval tak na odmietnutie Ryanairu využívať satelitnú technológiu Starlink na palubné Wi-Fi pripojenie. O’Leary na stredajšej tlačovej konferencii uviedol, že urážky si osobne neberie, keďže doma ho vraj pravidelne „urážajú“ jeho štyri dospievajúce deti.

Neskôr dokonca zvolal tlačovú konferenciu aby reagoval na " Muskove s*ačky na twitteri (dnešná sieť X, pozn. red.)". "Musk vie ešte menej o vlastníctve leteckých aeurolínii, než o samotnej aerodynamike strojov," zareagoval O'Leary a naznačil, že Musk potrebuje "prestávku".

Šéf Rynairu oznámil veľký "idiot" výpredaj

Z konfliktu, zdá sa, chce O'Leary vyťažiť úplné maximum. Svedčí o tom aj najnovšia kampaň veľkého "idiot" výpredaju, pričom už znázornil samého seba a muža podobného Muskovi v kampani animovaným spôsobom.

 
 

Zároveň zdôraznil, že Musk si môže kúpiť akcie Ryanairu, no podľa legislatívy EÚ nemôže neeurópsky investor vlastniť väčšinový podiel v európskej leteckej spoločnosti. Inštalácia Starlinku by podľa O’Learyho stála približne 250 miliónov eur a ročne by zvýšila náklady na palivo o ďalších 100 miliónov. Navyše odhaduje, že len päť percent cestujúcich by bolo ochotných za Wi-Fi platiť.

O’Leary priznal, že sociálne siete považuje za „žumpu“, no pre marketing Ryanairu sú dôležité. Ako poďakovanie za „úžasný nárast publicity“ plánuje jeho tím odniesť Muskovi do dublinskej kancelárie siete X symbolickú bezplatnú letenku. Dodal, že Musk mu síce nadáva každý deň, pomôže to však predaju a on to pokojne "znesie".

Ďalšie zo Zoznamu