Štvrtok15. január 2026, meniny má Dobroslav, Dobroslava, zajtra Kristína

Na Cypre sa našlo telo, ktoré by mohlo patriť nezvestnému ruskému podnikateľovi

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

NIKÓZIA - V odľahlej oblasti na pobreží Cypru, neďaleko britských základní, sa v stredu našlo telo zatiaľ neidentifikovaného muža. Vyšetrovatelia pripúšťajú, že pozostatky by mohli patriť nezvestnému ruskému podnikateľovi Vladislavovi Baumgertnerovi. Vo štvrtok o tom informoval spravodajský web Philenews.

Telo sa našlo v členitom a ťažko dostupnom úseku pobrežia - v oblasti, na ktorú sa pátracie tímy zameriavali od chvíle, ako 56-ročného bývalého magnáta v oblasti výroby hnojív nahlásili 7. januára ako nezvestného.

Komplikácie pátrania

Pátraciu akciu komplikovalo nepriaznivé počasie. Nasadené boli do nej drony i personál britských základní Akrotiri a Dekelia, ktoré sú britským zámorským územím. Po tom, čo bol v tejto lokalite zachytený posledný signál z Baumgertnerovho mobilného telefónu, sa pátranie sústredilo na útesy mysu Aspro.

Podľa predbežných správ je telo v dôsledku pôsobenia poveternostných podmienok v pokročilom štádiu rozkladu. Je možné, že na identifikáciu budú potrebné testy DNA alebo záznamy o stave chrupu.

Baumgertner bol nezvestný od 7. januára

Ruský podnikateľ Vladislav Baumgertner bol nezvestný od 7. januára, keď odišiel zo svojho bydliska v Limassole. Podľa ruských médií bol Baumgertner vášnivým horolezcom. Miestna polícia i podnikateľovi blízki sa domievajú, že príčinou jeho smrti je nehoda pravdepodobne súvisiaca s neúspešným pokusom o zdolanie skalného útvaru.

Ako bývalý vrcholový manažér spoločnosti Uralkali sa Baumgertner dostal do pozornosti verejnosti v roku 2013, keď ho počas takzvanej potašovej vojny medzi spoločnosťami Uralkalij a bieloruským koncernom Belaruskalij zadržali v Minsku. Následne ho vydali do Ruska. Konanie voči nemu bolo v roku 2015 zastavené.

Na Cypre zomrel ďalší diplomat

Paralelne s Baumgertnerovým zmiznutím bola na Cypre medializovaná aj smrť zamestnanca ruského veľvyslanectva. Investigatívni novinári tvrdia, že Anton Panov bol na ruskej diplomatickej misii šifrérom s väzbami na spravodajské služby. Podľa cyperskej polície Panov spáchal samovraždu.

V ten istý deň vypukol na Cypre aj korupčný škandál: na sociálnych sieťach bol zverejnený záznam zo skrytej kamery zo stretnutia medzi vysokými cyperskými predstaviteľmi. Diskutovali o korupčných projektoch vrátane pomoci Rusom pri obchádzaní sankcií EÚ.

Viac o téme: TeloPodnikateľNález RuskoCyprus
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Cyprus flag fluttering in
Cyprus sa odstriháva od ruského kapitálu: Po ruskej agresii voči Ukrajine hľadá nové obchodné väzby
Zahraničné
Ruský diplomat nájdený na
Ruský diplomat nájdený na ambasáde v Nikózi spáchal samovraždu: Potvrdila to pitva
Zahraničné
V Bratislave pribúdajú 4
V Bratislave pribúdajú 4 nové letecké linky: Wizz Air rozširuje svoje aktivity
Domáce
Vladislav Baumgertner
Daňový raj rieši dvojitú ruskú záhadu! Diplomata našli mŕtveho v kancelárii a podnikateľ zmizol bez stopy
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Malé modulárne reaktory majú na Slovensku zelenú
Malé modulárne reaktory majú na Slovensku zelenú
Správy
ZŠ v Podlaviciach čaká obnova, vznikne tu Edukačný vzdelávací park
ZŠ v Podlaviciach čaká obnova, vznikne tu Edukačný vzdelávací park
Správy
Vodič na diaľnici kľučkoval a prešiel do protismeru, nafúkal viac ako 4 promile
Vodič na diaľnici kľučkoval a prešiel do protismeru, nafúkal viac ako 4 promile
Zoznam TV

Domáce správy

Opozícia spochybňuje nákup hasičských
Opozícia spochybňuje nákup hasičských áut: SaS žiada prieskum, HaZZ technické problémy odmieta
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Hasiči zasahujú pri úniku hydroxidu sodného v Rajeckej Lesnej
Domáce
FOTO Polícia pátra po mužovi,
Napadnutie vo vlaku smerom do Malaciek: Polícia pátra po mužovi na FOTO!
Domáce
Bez elektriny zostalo vyše 2000 domácností v Dolnom Kubíne a okolí – výpadok postihol aj lyžiarske stredisko
Bez elektriny zostalo vyše 2000 domácností v Dolnom Kubíne a okolí – výpadok postihol aj lyžiarske stredisko
Dolný Kubín

Zahraničné

Štát varuje pred cestami
Štát varuje pred cestami do Iránu: Občanom odporúča krajinu urýchlene opustiť
Zahraničné
Gergely Gulyás
Maďarská vláda rieši Benešove dekréty na Slovensku: Menšine chce poskytnúť právnu pomoc
Zahraničné
FOTO Dánsky minister zahraničia Lars
SLZY na krajíčku a nervy v kýbli: Grónska ministerka Motzfeldtová sa po stretnutí v Bielom dome takmer zosypala
Zahraničné
Ilustračné foto
Počet nelegálnych vstupov do EÚ medziročne klesol o 26 percent
Zahraničné

Prominenti

Miroslava Fabušová
DUSNO okolo pohrebu Fabušovej (†43): Tohto muža tam nechcú!
Domáci prominenti
Smutná správa: Zomrel slovenský
Smutná správa: Zomrel slovenský tanečník... Zahral si v legendárnom filme!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Šviháci
Premiéra filmu Šviháci: SEXI Vondráčková (78) a dvojičky Molnárové... Už vyzerá každá inak!
Domáci prominenti
Adela Vinczeová s Viktorom
Adela a Viktor v exkluzívnom rozhovore: Po zákaze povedali viac ako pred ním! Rana aj pre televízie?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Najsilnejšie pasy sveta: Slovensko
Najsilnejšie pasy sveta: Slovensko sa v rebríčku výrazne posunulo
dromedar.sk
Ochutnali by ste ju?
Pizza s ananásom rozdelila svet, TÁTO s kuracími nohami šokuje ešte viac: Ochutnali by ste ju?
Zaujímavosti
Narodeninová oslava sa zmenila
Narodeninová oslava sa zmenila na HOROR: VIDEO Balóny explodovali priamo do tváre ženy! Hostia v panike utekali
Zaujímavosti
Nevysvetliteľný jav zachytený na
Nevysvetliteľný jav zachytený na VIDEO: Žiariaca špirála sa vznášala nad Anglickom! Vodič zostal v šoku, to je UFO?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Veľký prepočet dôchodkov prichádza: Pozrite si, kedy dostanú vyššie penzie prví seniori!
Veľký prepočet dôchodkov prichádza: Pozrite si, kedy dostanú vyššie penzie prví seniori!
Oplatí sa druhý pilier? Čísla hovoria jasne, pozrite si prekvapivé výsledky za vlaňajšok!
Oplatí sa druhý pilier? Čísla hovoria jasne, pozrite si prekvapivé výsledky za vlaňajšok!
Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!
Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?

Šport

Desivé VIDEO z Dakaru: Kolízia dvoch českých rivalov, Macík narazil do Lopraisovho kamiónu
Desivé VIDEO z Dakaru: Kolízia dvoch českých rivalov, Macík narazil do Lopraisovho kamiónu
Rely Dakar
Bez práce asi nezostane príliš dlho: Kam by mohol zamieriť Xabi Alonso po padáku od Realu?
Bez práce asi nezostane príliš dlho: Kam by mohol zamieriť Xabi Alonso po padáku od Realu?
La Liga
Najvyššia prehra od roku 1927: Bývalý súper Slovana uštedril Ajaxu lekciu, na ktorú nezabudne
Najvyššia prehra od roku 1927: Bývalý súper Slovana uštedril Ajaxu lekciu, na ktorú nezabudne
Ostatné
Keď vás štipne tvrdá realita: Nastal čas sňať okuliare, ubolený tím NHL musí ísť do prestavby
Keď vás štipne tvrdá realita: Nastal čas sňať okuliare, ubolený tím NHL musí ísť do prestavby
NHL

Auto-moto

FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Ako sa tridsiatnikovi podarilo stať milionárom za 5 rokov: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše financie
Ako sa tridsiatnikovi podarilo stať milionárom za 5 rokov: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše financie
Rady, tipy a triky
Pracovné ponuky s nadštandardným platom a bonusmi, ktoré musíte vidieť!
Pracovné ponuky s nadštandardným platom a bonusmi, ktoré musíte vidieť!
Zaujímavé pracovné ponuky
Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Motivácia a produktivita
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Paradajkový základ na pizzu: Čo robiť, aby nerozmočil cesto?
Paradajkový základ na pizzu: Čo robiť, aby nerozmočil cesto?
Rady a tipy
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Rady a tipy

Technológie

Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Veda a výskum
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Bezpečnosť
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
Umelá inteligencia
Na uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromie
Na uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromie
Technológie

Bývanie

17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť

Pre kutilov

Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži, potrebujú sex, aby sa cítili milovaní: Bez blízkosti chladnú, o koho ide?
Sex
Títo muži, potrebujú sex, aby sa cítili milovaní: Bez blízkosti chladnú, o koho ide?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dánsky minister zahraničia Lars
Zahraničné
SLZY na krajíčku a nervy v kýbli: Grónska ministerka Motzfeldtová sa po stretnutí v Bielom dome takmer zosypala
Zoroslav Kollár sa pustil
Domáce
Zoroslav Kollár sa pustil do Naďa: Peniaze pre stranu z UKRAJINY! Exminister začal vysvetľovať, bolo to TAKTO!
Hrozné zistenia ohľadne podozrivého
Domáce
Hrozné zistenia ohľadne podozrivého úmrtia bábätka: Mia (†7 mes.) mala mať telo od modrín! Zadržali rodičov
Spoločné sily NATO pri
Zahraničné
Do Grónska sa presúvajú VOJSKÁ európskych krajín! Rokovania s USA stroskotali

Ďalšie zo Zoznamu