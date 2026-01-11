Horskí záchranári zasahovali: Vyčerpaná poľská turistka potrebovala pomoc

Nedeľa11. január 2026, meniny má Malvína, zajtra Ernest, Ernestína

LIPTOVSKE REVÚCE - Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Veľká Fatra zasahovali v nedeľu v sedle pod Končitou. Zachraňovali 51-ročnú poľskú turistku. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.

Turistka začala náhle pociťovať slabosť a vyčerpanie spojené so svalovými kŕčmi. Horskí záchranári ženu po príchode vyšetrili, ošetrili a zateplili. Následne ju transportovali na nosidlách a štvorkolkou HZS do Liptovských Revúc, odkiaľ nasledoval transport terénnym vozidlom na Donovaly. Ďalej pokračovala na vlastnú žiadosť v sprievode svojich známych.

