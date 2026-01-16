BRATISLAVA - Pre celé Slovensko platia výstrahy pred hmlou a poľadovicou. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Výstrahy platia v niektorých okresoch až do sobotňajšieho (17. 1.) dopoludnia.
Meteorológovia očakávajú na celom území ojedinelú tvorbu poľadovice. Upozornili, že poľadovica predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu, pohyb osôb či infraštruktúru. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ podotkli.
Očakávajú takisto výskyt hmiel, a to s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Rovnako dodali, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, no môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
Cesty sú zjazdné, na strednom a najmä východnom Slovensku je poľadovica
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Na úseku rýchlostnej cesty R2 Figa-západ - Gemer a vo viacerých okresoch stredného, najmä však východného Slovenska sa miestami tvorí poľadovica. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Upozorňuje aj na výskyt hmly na severe a západe Slovenska.
„Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú prevažne zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, najmä v hornatejších oblastiach miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného a zriedkavo aj zľadovateného snehu v hrúbke od jedného do troch centimetrov,“ priblížila SSC.
Horské priechody s obmedzeniami
Zjazdné, no s obmedzeniami, sú aj horské priechody. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, pričom horské priechody Chorepa, Cukmantel, Dobšiná, Oravská Lesná a Huty majú vozovku pokrytú vrstvou kašovitého až utlačeného snehu v hrúbke jeden až dva centimetre. Zľadovatený sneh rovnakej hrúbky evidujú cestári na horských priechodoch Zbojská a Vrchslatina.
Cesta III/2842 pri obci Turčok a cesta III/2749 v úseku Papča - Drienčany sú nezjazdné z dôvodu silnej poľadovice. Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky. Na ceste II/531 v úseku Muráň - Červená Skala sú pre vozidlá nad desať metrov povinné snehové reťaze. SSC upozorňuje aj na padanie skál na horskom priechode Donovaly na ceste I/59 a na horskom priechode Šturec.