Požiar v ranných hodinách: V obci Brodské horel kamión, ktorý prevážal vozidlá

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRODSKÉ - Hasiči z hasičskej stanice Kúty zasahovali v ranných hodinách pri požiari kamióna v obci Brodské v okrese Skalica. Požiar bol ohlásený krátko po 7.00 h. Kamión prevážal osobné motorové vozidlá, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave.
Požiar vypukol v zadnej časti kamióna. Zasahujúci hasiči pomocou termokamery vyhľadávali skryté ohniská.
Zároveň vykonávali kontrolné merania na prepravovaných vozidlách. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola technická porucha brzdného systému.
Škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na 150.000 eur.