Otrasný prípad vraždy seniorky (†69) v Lučenci: Kto je obvinený Milan (43)? Od jej bytu mal vraj aj kľúče!

LUČENEC – K žene chodil často, dokonca mal aj kľúče. V stredu polícia informovala o náleze ženského tela v jednom z bytov v Lučenci. Obeťou je 69-ročná seniorka. Privolaný obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie. Vec si tak prevzal krajský vyšetrovateľ, krátko na to polícia informovala, že obvinila 43-ročného muža. Ide pritom o osobu, ktorá mala mať k žene blízko.
Portál noviny.sk informuje, že v prípade bol obvinený 43-ročného Milan z Lučenca – sused nebohej ženy. Muž mal od bytu kľúče, aj s manželkou dôchodkyni často vypomáhali. Zvykli jej robiť nákup, dokonca jej mal Milan vymaľovať aj byt. Ako ďalej píšu, tí, čo Milana poznali si ho pamätajú ako dobrého chlapa, no v zahraničí vraj prepadol drogám. Niektorí si myslia, že ich užíval aj po návrate na Slovensko.
Muža policajti po náleze tela dôchodkyne a rozbehnutí vyšetrovania vypočuli podobne ako aj iných susedov. Vyšetrovateľ sa po výsluchu rozhodol Milana zadržať, ten však vytiahol nôž, najskôr chcel zraniť policajtov, potom zbraň obrátil proti sebe a bodol sa.
„Počas úkonov so 43 ročným mužom, ktorý je podozrivý z vraždy seniorky mal tento napadnúť nožom policajtov, jedného zranil. Pri incidente si privodil zranenia aj podozrivý, policajti mu okamžite poskytli prvú pomoc a privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci. Zranenia, ktoré si spôsobil si vyžiadali jeho hospitalizáciu v nemocnici,“ uviedla polícia.
Samotný incident preveruje úrad inšpekčnej služby MV SR. V súvislosti so zranením policajta bolo začaté trestné stíhanie vo veci útoku na verejného činiteľa.
Polícia podrobnosti vraždy nezverejnila, podľa informácií TV JOJ však páchateľ so seniorkou zaobchádzal mimoriadne kruto. Žena mala spútané ruky a nohy a ústa previazané šatkou. Ďalšie detaily pre citlivosť neuviedli.