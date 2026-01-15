Pokus o vraždu v Prahe: 16-ročný chlapec mal pobodať muža bez domova, skončil vo väzbe

PRAHA - Policajti vyšetrujú pokus o vraždu v Prahe, podozrivým je 16-ročný chlapec. Uviedol to dnes server Novinky.cz. Napadnutým je zhruba 60-ročný muž bez domova, ktorého útočník pobodal. Podozrivý skončil vo väzbe.
Vážne zraneného muža našli policajti po oznámení na tiesňovú linku v noci na sobotu 10. januára v podchode pod mostom pri stanici metra Vltavská, kde napadnutý prespával. Hovorca pražskej polície Richard Hrdina serveru povedal, že muž mal množstvo bodných zranení.
Prvú pomoc mu poskytli policajti, ktorých následne vystriedali privolaní záchranári. Zraneného potom prepravili do nemocnice. Podozrivého dopadli policajti už krátko po čine. Pomohli im k tomu aj zábery z bezpečnostných kamier, píšu Novinky.cz. Súd zadržaného mladíka poslal do väzby. Pre nízky vek hrozí podozrivému najviac desať rokov väzenia.