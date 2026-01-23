Izabela zmizla bez stopy: Po 15 rokoch pátrania došlo k ZVRATU! Jedna správa polícii... HRÔZA na záhrade domu

DERBY - Poľka Izabela Zablocka zmizla v auguste 2010 a jej rodina žila v neistote 15 rokov. Zlom v prípade nastal po 15 rokoch, keď objavili jej rozštvrtené telo, ktoré polícii nahlásila jej bývalá priateľka Anna Podedworna. S ňou sa začal v januári súd, je obžalovaná z vraždy a zakrývania stôp.
Na Krajskom súde v Derby sa začal mimoriadne sledovaný proces s 40‑ročnou Annou Podedwornou, ktorá je obžalovaná z vraždy svojej partnerky Izabely Zablockej. Podľa prokuratúry mala ženu zabiť v roku 2010 zo žiarlivosti a následne jej telo ukryť na pozemku domu, kde zostalo neodhalené dlhých 15 rokov. Obžalovaná vinu odmieta, píšu britské noviny Daily Mail.
Prokurátor Gordon Aspden uviedol, že po vražde mala Podedworna telo partnerky rozštvrtiťa ukryť v provizórnom hrobe na záhrade domu v Derby, ktorý neskôr prekryla betónom. Podľa obžaloby išlo o premyslené a dlhodobé zakrývanie stôp. Zablocka pochádzala z mesta Trzebiatów v severozápadnom Poľsku, mala dcéru a po rozpade manželstva začala vzťah s Podedwornou. V roku 2009 sa obe ženy presťahovali do Spojeného kráľovstva za prácou.
Rodina Izabely Zablockej ju naposledy počula 28. augusta 2010. Po tomto telefonáte sa prestala ozývať a príbuzní ju nahlásili ako nezvestnú najprv britskej a neskôr aj poľskej polícii. Roky žili v neistote, či je nažive. Až v roku 2024 jej dospelá dcéra požiadala o pomoc organizáciu Missing for Years, ktorá sa opäť pokúsila kontaktovať Podedwornu – tá však tvrdila, že o ničom nevie.
Manželku brutálne zavraždil a ROZŠTVRTIL! Šokujúca VERZIA obvineného muža na súde, prečo rozsekal jej telo
Zlom v prípade nastal minulý rok
Zlom nastal v roku 2025, keď sa na Podedwornu obrátil poľský novinár pripravujúci reportáž o prípade. Podľa prokuratúry tlak okolností spôsobil, že obžalovaná napokon sama napísala polícii v Derbyshire a oznámila, že telo jej bývalej partnerky sa nachádza v záhrade domu, kde kedysi spolu žili. Pri následnom výkope polícia objavila ľudské pozostatky, ktoré DNA analýza potvrdila ako telo Izabely Zablockej.
Podedworna polícii tvrdila, že išlo o nehodu počas konfliktu a že konala v sebaobrane. Prokuratúra však označila jej tvrdenia za nepravdivé a zdôraznila, že jej následné konanie bolo zamerané na zakrytie trestného činu. Po vražde žila podľa vyšetrovateľov bežným životom – do Británie za ňou prišla rodina, neskôr si našla nového partnera a narodili sa jej dve deti.
Súdny proces pokračuje a porota bude v nasledujúcich týždňoch posudzovať, či je Podedworna vinná z vraždy, marenia spravodlivosti a nezákonného nakladania s ľudskými pozostatkami.