Nočná akcia zlodejov: Dva trezory odniesli na fúriku a odviezli autom! Škoda vyše 10-tisíc eur

VEĽKÝ ŠARIŠ - Polícia vyšetruje krádež dvoch trezorov, ku ktorej došlo v utorok (13. 1.) krátko po polnoci vo Veľkom Šariši. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Lidayová.
„Doposiaľ neznámi páchatelia cez okno, ktoré rozbili, neoprávnene vošli do jedného z objektov. Prešli do miestnosti, v ktorej sa nachádzali dva trezory. Tie odtiaľ odniesli pomocou stavebného fúrika a naložili ich do motorového vozidla, ktorým z miesta odišli. Poškodenej spoločnosti vznikla škoda vo výške viac ako 10.000 eur,“ uviedla Ligdayová.
Prípad vyšetruje poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Veľký Šariš, ktorý vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže. Skutok bol podľa hovorkyne spáchaný formou spolupáchateľstva.