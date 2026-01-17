Myšička Pellegriniho kolóny vzbudila VÁŠNE o papalašizme: Odborník už nemohol byť ticho, prestaňte si DOMÝŠĽAŤ!

BRATISLAVA - Počas záveru posledného pracovného týždňa sa na sociálnych sieťach vo veľkom zdieľalo video spred Prezidentského paláca. Neďaleko miesta, kde sa vchádza do tunela pred Zochovou ulicou sa totiž kolóna, v ktorej bola zrejme aj hlava štátu, pomerne zamotala. Ich nejasné kľučkovanie pred tunelom a následný odjazd preč upútal pozornosť predovšetkým opozície. Tá hovorí o papalašizme. Na kritiku sa už nemohol pozerať bezpečnostný expert Radovan Bránik.
Jedným z tých, ktorí video na sociálnej sieti zdieľali, bola aj poslankyňa opozičnej Slobody a Solidarity Martina Bajo Holečková.
Papalašizmus v praxi, vyhlasuje opozícia
"Takto vyzerá papalášizmus v praxi. Prezidentská kolóna zablokovala dopravu v centre Bratislavy a to len preto, aby mohli ísť do protismeru, pritom keby dodržia dopravné predpisy, tak sa im cesta predĺži o pár desiatok sekúnd. Tieto maniere musíme zastaviť," napísala nahnevaná Holečková, ktorú viacerí podporili v komentároch a tiež hovorili o papalašizme na adresu Petra Pellegriniho.
Nebudem skloňovať všetko, čo si musela hlava štátu vypočuť, tvrdí odborník
Po dlhých slovách kritiky, ktorá na sociálnej sieti priam vybuchla sa vynoril bezpečnostný expert Radovan Bránik, ktorý sa k podobným incidentom pravidelne vyjadruje. Nestačí sa čudovať a krútiť hlavou. "Nechce sa mi hľadať všetky výrazy, ktorými ľudia počastovali hlavu štátu, policajtov, a vlastne hocikoho, kto im zišiel na um. Súd verejnej mienky prebehol bez možnosti odvolania a dnes už ide o zabudnutú udalosť," napísal na úvod Bránik na obhajobu vedenia kolóny.
Či teda išlo o papalašizmus? "Považujem túto verziu za krajne nepravdepodobnú. Jednak preto, že chránená osoba, či osoby prakticky nemajú priamy dosah na voľbu trasy; v kolóne je úplne jedno, že je niekto prezident, o taktike a stratégii presunu rozhodujú profesionáli v reálnom čase a na základe - často nedostatočne overených - informácií, či podozrení," vysvetlil ako to v podobných situáciách býva.
Manéver, ktorý by Pellegrinimu nestál za to riziko
Pripustil, že zneužívania podobných vozidiel na "papalašizmus" sa skutočne vyskytujú, no toto zrejme nebol ten prípad. "Navyše tento manéver by za bežných okolností zvýšil riziko pre chránenú osobu v porovnaní so štandardnou trasou - tie sa určujú práve pre relatívne najnižšie riziko s akýkoľvek náhly odklon riziko v princípe vždy zvyšuje," tvrdí Bránik s tým, že prezident by si tu vôbec nepomohol.
Avšak, vôbec to nemusí znamenať, že existovala skutočná hrozba pre chránenú osobu - ale s vysokou mierou pravdepodobnosti to znamená, že v tej chvíli prosto nemohol bezpečne vylúčiť jej existenciu. "A teda musel konať tak, ako konal a nie, nikdy sa verejnosť nedozvie, ako to naozaj bolo," dodal Bránik.
Je veľa iných dôvodov na kritiku, než je tento incident
Bránik však pomenoval takzvanú "slabinu" Pellegriniho kolóny. "Je to práve to, že ich možno relatívne jednoducho identifikovať a predvídať budúce presuny. To potenciálnemu útočníkovi zvyšuje šancu na útok - napríklad nastražením výbušného zariadenia," vyslovil hypotézu.
"Zdá sa vám to pritiahnuté za vlasy? A byť na mieste človeka, ktorý rozhodne o náhlom odklone od štandardnej trasy v krajine, kde chýbalo málo a umrel by premiér, ešte stále by vám to prišlo také nevýznamné? Toto nemá nič s politikou a tým, kto práve sedí v ktorom kresle. Sú veci, ktoré prosto musia fungovať a byť zabezpečené, aj za cenu, že dôjde k reputačným škodám a z bezpečnostných dôvodov nebude možné vyvrátiť podozrenia z papalášizmu. Je pritom toľko dôvodov na skutočnú kritiku, že zavzdušňovať sa práve týmto incidentom a čokoľvek si z neho bez informácií domýšľať je stratou času," uzavrel svoju analýzu Bránik.