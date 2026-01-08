Prezident Pellegrini vymenoval za podpredsedníčku Najvyššieho súdu Teréziu Mecelovú

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval za podpredsedníčku Najvyššieho súdu (NS) SR Teréziu Mecelovú. Vymenovací dekrét jej odovzdal vo štvrtok v Prezidentskom paláci v Bratislave.
„Som presvedčený, že vedenie NS vo vás získava odborne i morálne kvalifikovanú osobnosť a že preň budete povzbudením a posilou,“ povedal Pellegrini. Vyzdvihol, že Mecelovú do funkcie navrhol predseda NS SR František Mozner a taktiež, že sa nová podpredsedníčka stotožňuje s Moznerovou víziou. Predpokladá, že na čele tejto inštitúcie tak bude stáť súdržný tím a podarí sa im tento súd personálne posilniť.
Mecelová podľa prezidenta preberá touto funkciou bremeno zodpovednosti, a to nielen za stav súdnictva, ale aj za jeho dôveryhodnosť. „Nejde totiž len o štatistický ukazovateľ či jeden z množstva výsledkov prieskumov verejnej mienky. Každý v našej vlasti si želá žiť v spravodlivej spoločnosti a považuje to za jedno z najdôležitejších kritérií, podľa ktorých posudzuje kvalitu svojho života,“ skonštatoval Pellegrini.
Prezident varuje pred stratou dôvery
Občania podľa hlavy štátu potrebujú mať istotu, že napĺňanie práva na spravodlivosť a spravodlivý súdny proces im garantuje fungujúci právny štát a jeho inštitúcie. „Strata viery v spravodlivosť môže viesť k strate dôvery v náš ústavný poriadok a demokratický systém. A môže nebezpečne prispieť aj k polarizácii spoločnosti beztak traumatizovanej množstvom konfliktov a negatívnych emócií,“ poznamenal prezident. Doplnil, že nezávislé a funkčné súdnictvo je dôležité pre súdržnosť spoločnosti, pre jej fungovanie a ďalší rozvoj.
Mecelovú navrhol za kandidátku na podpredsedníčku predseda NS Mozner. Mecelová vo svojej prezentácii odôvodnila prijatie návrhu na kandidatúru tým, že sa stotožňuje s víziami Moznera, medzi ktoré patria personálna stabilizácia NS, zabezpečenie dôstojného sídla súdu a modernizácia informačných technológií. Návrh prezidentovi predložila Súdna rada SR, ktorá Mecelovú zvolila za kandidátku 16. decembra 2025.