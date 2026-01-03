Obrovská TRAGÉDIA! Čelná zrážka autobusu s kamiónom, zomrelo najmenej 11 ľudí: Autentické VIDEO

Čelná zrážka autobusu s kamiónom si vyžiadala najmenej 11 obetí. (Zdroj: X)
BRAZÍLIA - Najmenej 11 ľudí zahynulo pri čelnej zrážke autobusu s kamiónom na juhu Brazílie, oznámila v piatok federálna diaľničná polícia. Informuje o tom správa agentúry Reuters.
Ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia a boli prevezení do nemocníc. K nehode došlo približne o 11.30 h miestneho času (15.30 h SEČ) na diaľnici v brazílskom štáte Rio Grande do Sul.
Polícia uviedla, že časť prepravovaného materiálu z kamióna sa po náraze dostala do autobusu, čo záchranárom sťažilo prístup k cestujúcim. Podľa brazílskeho ministerstva dopravy zomrelo počas dopravných nehôd v krajine v roku 2024 viac než 10-tisíc ľudí.