Chata v plameňoch: Požiar spôsobil škody za 100-tisíc eur

Požiar chaty v obci Čremošné v okrese Turčianske Teplice. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - V obci Čremošné v okrese Turčianske Teplice v utorok (6. 1.) poobede horela chata. Požiar sa podarilo kompletne uhasiť v stredu ráno. K zraneniam nedošlo. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasičom sa najprv podarilo uhasiť požiar v utorok. V stredu však boli opätovne privolaní pre opätovné rozhorenie požiaru. „Pri požiari nedošlo k žiadnemu zraneniu. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Majiteľke objektu vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100.000 eur,“ dodali hasiči.