Vo Zvolene aktuálne zasahujú hasiči! Ide o požiar strechy rodinného domu

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
ZVOLEN - Na Neresnickej ceste vo Zvolene aktuálne zasahujú hasiči pri požiari strechy rodinného domu. Podľa informácií z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici je požiar lokalizovaný a prebiehajú likvidačné práce.
„Pri udalosti nedošlo k zraneniu osôb ani zasahujúcich príslušníkov,“ uviedol HaZZ s tým, že hasiči zasahujú v autonómnych dýchacích prístrojoch. Na mieste sa nachádza šesť príslušníkov HaZZ s dvomi kusmi techniky, štyria členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen s jedným kusom techniky, ako aj štátni a mestskí policajti.