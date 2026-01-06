Hasiči radia: Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný, rizikový je najmä pri brehoch

BRATISLAVA - Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný. Rizikový je najmä pri brehoch, mostoch či prítokoch a odtokoch vody. Nebezpečné môžu byť aj rybníky s odpustenou vodou. Aj pevne vyzerajúci ľad sa môže náhle prepadnúť. Na sociálnej sieti na to upozornil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Na prírodný ľad nevstupujte sami, deti nikdy nenechávajte bez dozoru. Vyhýbajte sa opusteným a neznámym zamrznutým plochám. Ak sa prepadnete, zachovajte pokoj, snažte sa vytiahnuť na ľad a odplaziť sa k brehu, nesnažte sa postaviť. Ak ste svedkom nehody, neohrozujte seba, ale okamžite volajte tiesňovú linku 150 alebo 112,“ radia hasiči.
V studenej vode ide o minúty
Ako doplnili, pomáhať by človek mal len z bezpečnej vzdialenosti bez vstupovania na ľad, aby neohrozil aj seba. V studenej vode ide o minúty. Rýchlo tam hrozí vyčerpanie a podchladenie. „Najlepšou ochranou je prevencia. Zvážte riziko, chráňte seba aj svojich blízkych a nevstupujte na neznáme zamrznuté vodné plochy,“ uzavrel zbor.