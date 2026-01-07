Streda7. január 2026, meniny má Bohuslava, Atila, zajtra Severín

Najvyšší súd zamietol sťažnosť Daniela Bombica proti prijatiu obžaloby

Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť Daniela Bombica proti prijatiu obžaloby.
Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť Daniela Bombica proti prijatiu obžaloby. (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Topky/Ramon Leško)
TASR

BRATISLAVA - Najvyšší súd SR zamietol 18. decembra 2025 sťažnosť Daniela B., obžalovaného z extrémistickej trestnej činnosti, proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry SR. Takisto zamietol jeho sťažnosť proti uzneseniu ŠTS o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk.

„Prokurátorovi Generálnej prokuratúry SR, ako strane v trestnom súdnom konaní, boli doručené rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z 18. decembra 2025, ktorými Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť obžalovaného D. B. podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry SR, zamietol sťažnosť obžalovaného D. B. podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu,“ potvrdila Tökölyová.

Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podal na začiatku júla minulého roka obžalobu na Daniela B. pre 26 útokov opísaných v 12 bodoch, najmä pre viaceré extrémistické trestné činy.

Daniela B., na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho koncom apríla minulého roka vzal do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti.

Viac o téme: VäzbaObžalobaZamietnutieSťažnosťNajvyšší súdGenerálna prokuratúraDaniel Bombic
