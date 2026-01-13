Nový rok - nové pravidlá: Sociálna poistovňa upozorňuje na zmenu, vyššie dôchodky!

BRATISLAVA - Dobrá správa pre dôchodcov. Sociálna poisťovňa od začiatku roka 2026 vypláca zvýšené dôchodky, a to bez toho, aby o ne museli poberatelia osobitne žiadať. Valorizácia prebehla automaticky a týka sa všetkých dôchodkov priznaných pred rokom 2026.
Dôchodkové dávky sa od 1. januára 2026 zvyšujú o 3,7 percenta z mesačnej sumy dôchodku. Vyššie sumy dostanú dôchodcovia už v januári, a to v ich štandardnom výplatnom termíne, ktorý pripadá na párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Súčasťou januárovej výplaty je aj doplatok spätne od 1. januára 2026.
O zvýšení dôchodku Sociálna poisťovňa informuje aj písomne. Rozhodnutia začala rozosielať ešte 30. decembra 2025.
Pomôcka pre dôchodcov: Kalkulačka valorizácie
V súvislosti s valorizáciou Sociálna poisťovňa opäť sprístupnila aj Kalkulačku valorizácie dôchodku od 1. januára 2026, prostredníctvom ktorej si môžu poberatelia orientačne vypočítať, o koľko sa im dôchodok zvýšil.
Minimálne dôchodky sa nevalorizujú priamo
Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že minimálne dôchodky sa priamo nevalorizujú. Zvyšuje sa vždy pôvodne vypočítaná suma dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok. Až následne sa prehodnocuje, či má dôchodca po valorizácii na minimálny dôchodok stále nárok.
V praxi to znamená, že dôchodca vždy dostane tú sumu, ktorá je pre neho finančne výhodnejšia – buď valorizovaný dôchodok, alebo minimálny dôchodok.
Mení sa aj výška minimálneho dôchodku
Od 1. januára 2026 sa mení aj samotná suma minimálneho dôchodku v závislosti od počtu rokov dôchodkového poistenia.
Napríklad:
- pri 30 rokoch dôchodkového poistenia bude minimálny dôchodok 412,00 eura,
- pri 40 rokoch dôchodkového poistenia dosiahne 484,50 eura.
Ako to funguje v praxi? Sociálna poisťovňa uvádza príklady
Ak je valorizovaný dôchodok nižší než nová suma minimálneho dôchodku, Sociálna poisťovňa ho zvýši na minimálny dôchodok platný od 1. januára 2026.
Ak je valorizovaný dôchodok vyšší než minimálny dôchodok, nárok na minimálny dôchodok zanikne a dôchodcovi zostane vyššia, valorizovaná suma.
V oboch prípadoch platí, že dôchodca nepríde o peniaze – štát mu vyplatí tú možnosť, ktorá je pre neho výhodnejšia.