Môžete venovať DVE percentá dane pre rodičov: Tieto PODMIENKY treba splniť! Kto na ne nemá nárok?

BRATISLAVA - Slováci budú môcť po prvý raz venovať dve percentá zo zaplatenej dane aj svojim rodičom. Novinka rozširuje doterajšiu možnosť podporiť neziskové organizácie a prináša viacero podmienok, ktoré musí daňovník splniť. Informoval o tom hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč a bývalý minister práce Jozef Mihál.
Novinka vyplýva zo zákona o dani z príjmov a týka sa poukázania podielu zaplatenej dane za rok 2025. Základnou podmienkou je, že daň musí byť riadne zaplatená a daňovník musí podať daňové priznanie alebo požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a to v zákonom stanovenej lehote.
"Daňovník môže darovať 2 % zaplatenej dane jednému rodičovi a 2 % zaplatenej dane druhému rodičovi. Súčasne môže poukázať 2 % (resp. 3 %) neziskovej organizácii. Spolu tak môže daňovník poukázať až 6 % (resp. 7 %) zo svojich daní," približuje Kováč.
Ekonomický expert Jozef Mihál však upozorňuje, že každá suma poukázaných 2 % dane musí dosiahnuť najmenej výšku 3 eur. "Poukázaná suma 2 % sa vypočíta zo zaplatenej dane daňovníka, ktorá je znížená o daňový bonus na deti a znížená o daňový bonus na zaplatené úroky," dodáva.
Daň je možné poukázať v daňovom priznaní podanom do 31. marca 2026, prípadne v predĺženej lehote, alebo na samostatnom tlačive Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO do 30. apríla 2026, ak daňovníkovi vykonal ročné zúčtovanie zamestnávateľ. V tomto prípade je povinnou prílohou potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa. Vyhlásenie musí obsahovať identifikačné údaje rodičov, teda ich meno, priezvisko a rodné číslo.
Splniť treba viacero podmienok
Na to, aby mohla byť poukázaná daň, nesmie mať daňovník nedoplatok na dani vyšší ako 5 eur do 15 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. Pri podaní ročného zúčtovania zamestnávateľom musí byť daň vysporiadaná v správnej výške do 30. apríla 2026. Rodič musí byť k 31. decembru 2025 poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo výsluhového, resp. invalidného výsluhového dôchodku a to po dovŕšení dôchodkového veku, prípadne k tomuto dátumu dosiahol dôchodkový vek a je predpoklad, že mu bude priznaný dôchodok spätne k 31. decembru 2025.
"Sumu 2 % zaplatenej dane tak nemôžete poukázať rodičovi, ktorý síce dôchodkový vek dovŕšil už v roku 2025, ale o starobný dôchodok požiadal až od 2. januára 2026. Sumu 2 % zaplatenej dane nemôžete poukázať rodičovi, ktorý k 31. decembru 2025 poberal predčasný starobný dôchodok," upozorňuje expert.
Mihál dodáva, že vo všetkých prípadoch musí ísť o dôchodky vyplácané slovenskou Sociálnou poisťovňou, resp. inštitúciami sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v SR. "Ak poberá rodič porovnateľný dôchodok len zo zahraničia, napríklad starobný dôchodok v Českej republike, daňovník - dieťa, mu podiel zaplatenej dane nemôže poukázať. Pritom nie je rozhodujúce, kde rodič daňovníka žije," uvádza Mihál podľa ktorého ale daňovník môže poukázať podiel zaplatenej dane rodičovi, ktorý žije v Českej republike a poberá dôchodok zo slovenskej Sociálnej poisťovne.
Ak bol daňovník v danom roku zverený do náhradnej starostlivosti, musí k vyhláseniu priložiť rozhodnutie príslušného orgánu, ktoré to potvrdzuje. Pri podaní vyhlásenia v nasledujúcich rokoch už tento doklad neprikladá. "Skutočnosť, že daňovník je vlastným alebo osvojeným dieťaťom tohto rodiča, nie je potrebné preukazovať," dodávajú z FS.
Finančné riaditeľstvo SR je povinné po splnení zákonom stanovených podmienok previesť podiely zaplatenej dane Sociálnej poisťovni a to do štyroch mesiacov po uplynutí lehoty na podanie vyhlásenia. "V rovnakej lehote doručí Sociálnej poisťovni údaje o rodičovi a sumu podielu zaplatenej dane pre rodiča, ktorá sa mu má poukázať. Následne Sociálna poisťovňa zašle poukázanú sumu rodičovi daňovníka, v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynula lehota správcu dane na oznámenie údajov na účely poukázania podielu zaplatenej dane Sociálnej poisťovni," približuje Mihál. V praxi to znamená, že ak daňovník podal daňové priznanie v lehote do 31. marca 2026, rodič daňovníka by mal dostať poukázanú sumu do 5 mesiacov, teda do 31. augusta 2026.
Rodič má právo na vyplatenie tohto podielu dane, ktoré zaniká jeho úmrtím.