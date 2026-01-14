KDH bije na poplach: Vláda šetrí na ľuďoch a SNS ide nebezpečne po trestoch za extrémizmus

Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

Milan Majerský
BRATISLAVA - Jedným z najväčších negatív minulého roka bola zle nastavená konsolidácia. Štát konsoliduje na občanoch, živnostníkoch, firmách, mestách a obciach namiesto toho, aby konsolidoval na sebe. Zhodnotil to predseda opozičného KDH Milan Majerský v rozhovore.

„Štát mal konsolidovať na sebe, zvýšiť odvod z hazardu, ušetriť na energiách, nekupovať drahé limuzíny a šetriť tam, kde sa dá a treba,“ skonštatoval. Upozornil tiež na pochybnosti okolo záchrankového tendra či výzvy na podporu výskumu a vývoja. Označil to za krivdu voči občanom, keďže sa pri rôznych kauzách podľa jeho slov stratilo množstvo peňazí. Majerský tiež namietal vlaňajšie rozhodnutia vlády v oblasti právneho štátu. Kritizoval napríklad novelu Trestného zákona. Za najväčšie pozitívum minulého roka označil novelu Ústavy SR. Upozornil na to, že kresťanským demokratom sa do nej podarilo presadiť vlastné návrhy, a to aj napriek tomu, že boli v opozícii. „Som presvedčený, že zmeny budú dobrom pre krajinu aj občana,“ okomentoval. Poukázal na to, že do parlamentu však vlani predkladali aj iné zákony. Upozornil, že niektoré si „osvojili“ vládni poslanci a v NR SR iba tak prešli.

KDH chce podľa Majerského v tomto roku pracovať na návrhoch a opatreniach programu hnutia do ďalších parlamentných volieb. Avizoval, že sa chcú zamerať aj na riešenie dostupnosti bývania v SR. Deklaroval, že chcú tiež zostať aktívni v NR SR. Avizoval, že sa budú zapájať do rozpráv, predstavovať vlastné riešenia problémov a podávať pozmeňujúce návrhy. Upozornil pritom, že opozičné zákony sa v minulom roku zo schôdzí presúvali a nerokovalo sa o nich. „My sme už stratili akékoľvek ilúzie v tom, že koalícia schváli nejaký náš zákon,“ dodal.

Zmene v oblasti trestov za extrémizmus by mala predchádzať široká debata

Návrh koaličnej SNS na znižovanie trestov za extrémizmus je podľa opozičného KDH politicky motivovaným, rýchlym a neuváženým zásahom do trestného práva. Hnutie má za to, že prípadnej zmene v oblasti trestov za extrémizmus by mala predchádzať široká, odborná aj celospoločenská diskusia. Informoval o tom komunikačný odbor KDH. 

„Návrh SNS na znižovanie trestov za extrémizmus je politicky motivovaným, rýchlym a neuváženým zásahom do trestného práva, ktorý do spoločnosti prináša neistotu, chaos a postupnú eróziu hodnotového rámca, na ktorom stojí občianske spolužitie. Trestné právo nemá byť nástrojom momentálnych politických záujmov ani prostriedkom na vybavovanie si ideologických účtov, ale stabilným pilierom ochrany demokracie a základných práv,“ vyhlásilo hnutie.

Považuje za legitímne hovoriť o tom, že niektoré trestné sadzby môžu byť v konkrétnych prípadoch neprimerane prísne a zaslúžia si racionálne prehodnotenie. „Takáto debata však musí byť vedená transparentne, na základe dát a odborných argumentov, nie urýchlenými politickými rozhodnutiami,“ zdôraznilo KDH. Oslabovanie postihov za extrémizmus v súčasnej podobe podľa neho vysiela nebezpečný signál, že štát rezignuje na aktívnu obranu pred ideológiami, ktoré otvorene spochybňujú demokratické zriadenie a ľudskú dôstojnosť. „V čase, keď je spoločnosť hlboko polarizovaná, je takéto ‚vypúšťanie džina extrémizmu z fľaše‘ nielen nezodpovedné, ale priamo v rozpore so štátnym záujmom Slovenskej republiky a bezpečím jej občanov,“ dodalo hnutie.

Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.

KDH, Milan Majerský, Konsolidácia
