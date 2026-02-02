AKTUÁLNE Projekt Marty Šimečkovej v centre pozornosti: Kauza dotácií a začína sa trestné stíhanie!

BRATISLAVA/KOŠICE - Polícia začala trestné stíhanie v kauze štátnych dotácií pre občianske združenie Projekt Fórum, ktoré vedie Marta Šimečková. Na základe vládneho auditu na to upozornila Nadácia Zastavme korupciu, ktorej ministerstvo financií dokument sprístupnilo.
Podozrenia zo subvenčného podvodu, ktorého sa mala dopustiť matka lídra opozície Michala Šimečku (Progresívne Slovensko), podľa všetkého preveruje protikorupčná jednotka z Košíc. Upozornila na to tlačová agentúra SITA. Podľa nadácie si združenie Projekt Fórum nechávalo opakovane preplácať tie isté výdavky z viacerých verejných zdrojov – z dotácií ministerstva spravodlivosti, Fondu na podporu umenia aj z ministerstva kultúry.
Ide o značný počet faktúr a honorárov
V súhrne má ísť o desiatky faktúr za obdobie troch rokov. Týkajú sa napríklad autorských honorárov spolupracovníkov medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum, ktoré Marta Šimečková organizuje, ale aj činností jej blízkej spolupracovníčky Andrey Pukovej.
Audit podľa Nadácie Zastavme korupciu odhalil aj to, že združenie si len za úpravu webovej stránky nárokovalo takmer 12 500 eur, a to súčasne na dvoch ministerstvách. Práve na tento prípad nadácia upozorňovala už minulú jeseň, keď po týždňoch čakania získala faktúry od ministerstva spravodlivosti.
„Rovnako sme upozornili na to, že združenie si uplatnilo takmer celú dotáciu na organizáciu podujatia v čase silnej covidovej vlny, hoci jeho výsledná podoba bola výrazne skromnejšia a bez medzinárodnej účasti,“ uviedla nadácia.
Išlo vraj o tlmočenie, záznamy a prípravu bulletinov
Kontrola zároveň ukázala, že Marta Šimečková a Andrea Puková si mali dvojnásobne uplatniť faktúry za tlmočenie, obrazové záznamy či prípravu bulletinov. V prípade prenájmu priestorov Starej tržnice v Bratislave, kde sa fórum konalo, mali byť niektoré faktúry uplatnené dokonca trojnásobne.
Vládny audit si kabinet objednal po tom, ako premiér Robert Fico minulú jeseň verejne obvinil združenie vedené Martou Šimečkovou zo zneužívania štátnych dotácií. Združenie vedie matka predsedu opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku.