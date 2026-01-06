Dobrá správa: Hraničný priechod Vyšné Nemecké už môžu využívať peší aj cyklisti

VYŠNÉ NEMECKÉ - Cestný hraničný priechod Vyšné Nemecké môžu od prvého januárového víkendu využívať aj cestujúci, ktorí ho prekračujú pešo alebo na bicykli. Potvrdila riaditeľka odboru komunikácie a organizácie Finančného riaditeľstva SR Lucia Verchovodková.
„Na slovenskej strane hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod boli zrealizované nevyhnutné úpravy pre komfort colnej kontroly a bol pripravený koridor určený na vstup peších cestujúcich na naše územie,“ uviedla.
Colná kontrola peších
Colná kontrola peších cestujúcich prebieha na pracovisku „hala“, kde sa vykonáva colná kontrola cestujúcich autobusovou dopravou. Podľa jej slov ide o dočasné riešenie, keďže slovenská strana plánuje rozsiahlu rekonštrukciu pracoviska „osobná doprava“, v rámci ktorej je naplánované vybudovanie nového koridoru pre peších cestujúcich a cyklistov.
„Vychádzame v ústrety verejnosti v prípade uľahčenia prechodu hraníc a rozšírenia poskytovaných služieb slovenskými a ukrajinskými hraničnými orgánmi podľa medzinárodnej zmluvy uzatvorenej medzi vládami Slovenskej republiky a Ukrajiny,“ dodala Verchovodková.