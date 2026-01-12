MIMORIADNE Po strašnom prípade na východe hlási takmer identický PREPAD ďalšia herňa: Páchateľ mal nôž!

ŽILINA - Ubehol len týždeň od incidentu, ktorý v Košiciach vydesil verejnosť. Došlo tam totiž k prepadu prevádzky herne. Teraz sa obdobný a takmer rovnaký prípad odohral na severe krajiny. Páchateľ mal mať v ruke nôž.
Na prípad v Žiline upozornila aj v tomto prípade televízia Markíza. Podľa webu televízie k incidentu došlo v nedeľu 11. januára pred polnocou.
Muž sa podľa všetkého mal pracovníkom vyhrážať s nožom v ruke.
Len pred týždňom zdesení obyvatelia sledovali podobný prípad na východe Slovenska, kde došlo k lúpeži finančných prostriedkov v pondelok 5. januára:
Vzal peniaze a ušiel
Tento páchateľ mal len jediný cieľ - ukradnúť peniaze. Výška škody nateraz nie je známa, no tieto prostreidky mu v herni podľa všekého zo strachu o život vydali.
Muž následne z miesta činu odišiel na neznáme miesto. O šťastí môžu hovoriť samotní zamestnanci prevádzky, ktorým sa podľa všetkého po tomto prepade nič nestalo.
Článok budeme aktualizovať.