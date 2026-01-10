Sobota10. január 2026, meniny má Daša, zajtra Malvína

Vo viacerých okresoch sa v sobotu poobede môžu tvoriť snehové jazyky

BRATISLAVA - V sobotu poobede platí vo viacerých oblastiach Slovenska výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. V Trnavskom a Žilinskom kraji s nimi treba počítať do 21.00 h v Košickom, Prešovskom a Nitrianskom kraji až do nedele (11. 1.). Od soboty večera platia miestami aj výstrahy pred nízkymi teplotami a vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

V okresoch Považská Bystrica a Púchov, ako aj vo väčšine okresov Žilinského kraja sa môžu začať snehové jazyky a záveje tvoriť už od 14.00 h. V celom Košickom a Prešovskom kraji s nimi treba počítať od 15.00 h. Od 16.00 h platí výstraha vo väčšine okresov Nitrianskeho kraja. „Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornil SHMÚ.

Od 22.00 h až do nedele rána platia aj výstrahy pred nízkymi teplotami. Druhý stupeň je vydaný pre okresy Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín. Tiež pre okresy Poprad, Levoča, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica. V daných oblastiach môže teplota klesnúť až na mínus 20 stupňov Celzia. Prvostupňová výstraha platí vo väčšine Banskobystrického a Trenčianskeho kraja a tiež vo zvyšku okresov Žilinského, Prešovského a Košického kraja. Tam môžu teploty miestami klesnúť pod mínus 15 stupňov Celzia.

Rovnako od soboty 22.00 h sú vydané aj výstrahy pred vetrom na horách. Druhý stupeň platí v okresoch Brezno, Poprad a Liptovský Mikuláš. Prvostupňová výstraha platí v okresoch Žilina, Tvrdošín, Ružomberok, Námestovo, Martin, Dolný Kubín a Banská Bystrica. Výstrahy platia predbežne aj počas celej nedele.

