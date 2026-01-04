Filip (20) zmizol cez novoročné oslavy BEZ STOPY! FOTO veľké pátracie akcie s dronmi a psami, TU ho videli naposledy

NOVÉ ZÁMKY - Už štvrtý deň pokračuje intenzívne pátranie po Filipovi Bachorecovi z Nových Zámkov. Mladík zmizol v noci na Nový rok a napriek nasadeniu hasičov, polície, technických prostriedkov a dronov sa ho nepodarilo nájsť. Civilná ochrana vyzýva verejnosť k zvýšenej pozornosti.
"Filip bol naposledy videný v Nových Zámkoch pri Korune 1. 1. 2026 približne o 01:30 h," informovali pri vyhlásení pátrania. Nezvestný mal na sebe čiernu mikinu s bielym znakom The North Face, čierne nohavice a obuté čierne topánky s bielym znakom Nike.
Dobrovoľná civilná ochrana okresu Nové Zámky informovala, že už prvé hodiny nového roka strávili hľadaním Filip, no žiaľ, bezúspešne. "Na základe vyťažených informácií od jeho priateľov a známych sme spolu s Dobrovoľným hasičským zborom Palárikovo prehľadali niekoľko rozsiahlych častí mesta," informovali po prvom pátraní.
Filip je už štvrtý deň nezvestný
Ďalší deň (2. 1.) pátrali po Filipovi spolu s hasičmi, policajnými príšlušníkmi, kynológom so služobným psom a technickými prostriedkami. Nasadený bol čln, drony na prehľadávanie rozsiahlych plôch ako aj sonary pri pátraní vo vodných úsekoch v oblasti rieky Nitry v Nových Zámkoch. Aj napriek enormnému úsiliu sa mladíka nepodarilo nájsť.
V sobotu sa pátrači sústredili na prehľadávanie brehov rieky Nitra po prúde toku v oblasti mesta Nové Zámky. Prepátravali dostupné aj ťažko prístupné úseky. "Kladieme dôraz na každý detail, ktorý by mohol pomôcť k objasneniu prípadu," napísala Dobrovoľná civilná ochrana okresu Nové Zámky. Napriek tomu sa Filipa stále nájsť nepodarilo.
Po neúspešných akciách sa obrátili s prosbou na verejnosť. Žiadajú o zvýšenú všímavosť a obozretnosť pri vašich každodenných prechádzkach, športovaní či oddychu v prírode. "Prosíme vás, aby ste si všímali osoby pohybujúce sa v okolí rieky Nitra, na brehoch, v poraste, pri mostoch, lávkach a menej frekventovaných úsekoch ale i v meste Nové Zámky. Buďte opatrní aj pri samotnom pohybe pri rieke, najmä na klzkých brehoch, strmých úsekoch a miestach so zlou viditeľnosťou," vyzýva civilná ochrana, ktorá prosí aj rybárov, aby neváhali konať, ak si všimnú niečo nezvyčajné, napríklad osobu, predmet či oblečenie.
V nedeľu vyzvala verejnosť k tomu, aby prestala šíriť hoaxy, nepravdivé správy a zavádzajúce informácie týkajúce sa pátrania po Filipovi. Zdôrazňuje, že každú informáciu je potrebné dôkladne preveriť a posúvať výhradne overené poznatky zodpovedným osobám. "Neoverené správy spomaľujú pátranie, mätú záchranné aj dobrovoľnícke zložky, plytvajú časom a kapacitami a sú extrémne nepríjemné a bolestivé pre rodinu nezvestného. Prosíme o rešpekt, zodpovednosť a empatiu," približuje a vyzýva sa v prípade relevantnej a overiteľnej informácie obrátiť na políciu alebo osoby zapojené do pátrania.