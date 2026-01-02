ZOJ vyzvalo Kosovú: Obráťte sa na Ústavný súd kvôli novele výpovedí obvinených

BRATISLAVA - Sudcovské združenie Za otvorenú justíciu vyzvalo predsedníčku Súdnej rady SR Marcelu Kosovú, aby sa v súvislosti s úpravami posudzovania výpovedí spolupracujúcich obvinených obrátila na Ústavný súd. Informovala o tom hovorkyňa ZOJ Katarína Javorčíková. Súdna rada reagovala, že z výziev združenia nie je ani zrejmé, v čom konkrétne vidí nesúlad s Ústavou SR.
„Pokiaľ predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová dospeje k záveru, že je potrebné sa obrátiť v akejkoľvek veci týkajúcej sa výkonu súdnictva na ústavný súd, urobí tak bez výziev kohokoľvek. Napokon, z vyjadrenia neformálnej iniciatívy ZOJ nie je ani zrejmé, v čom konkrétne vidí Katarína Javorčíková nesúlad s Ústavou SR, pripadne s ktorou medzinárodnou zmluvou,“ uviedla súdna rada.
Javorčíková upozornila, že zákazom použitia niektorých výpovedí ako dôkazu je popretá zásada trestného procesu - oprávnenie súdu hodnotiť každý dôkaz podľa svojho presvedčenia. Zásada podľa nej tvorila súčasť trestného procesu na Slovensku minimálne 125 rokov. „Mrzí nás, že k tomuto hrubému zásahu do ústavných zásad výkonu sudcovskej úlohy nebolo počuť verejné stanovisko Súdnej rady SR ako ústavného orgánu sudcovskej legitimity,“ uviedla s tým, že Ústavný súd by mal preskúmať súlad právnej úpravy s ústavou a medzinárodnými zmluvami o ľudských právach.
Parlament schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu v rámci rokovania výborov. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Po novom by ich súd nemohol brať do úvahy, ak takýto obvinený v inom konaní klamal alebo zamlčiaval. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.